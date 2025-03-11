OpenAI заключила контракт с CoreWeave на сумму около $12 млрд и получит долю в компании, предоставляющей облачные вычисления, в размере $350 млн. В рамках планируемого выхода на IPO группа компаний планирует привлечь инвестиции в размере $35 млрд. По условиям сделки, CoreWeave будет поставлять вычислительные мощности для обучения и запуска ИИ-моделей OpenAI, которая стремится избавиться от зависимости от Microsoft, своего крупнейшего партнера.

На прошлой неделе Financial Times сообщила, что Microsoft отказалась от запланированной сделки с CoreWeave из-за проблем с поставкой облачных вычислений. Это решение стало ударом для компании, которая в этом месяце подала заявку на первичное размещение акций в Нью-Йорке, надеясь привлечь около $4 млрд.

Новый контракт OpenAI на сумму $11,9 млрд может привести к тому, что компания обойдет Microsoft по объему инвестиций, на долю которой пришлось 62% доходов CoreWeave в прошлом году. Microsoft согласилась потратить $10 млрд на ее услуги к 2030 году.

Компания CoreWeave, основанная в 2017 году как майнер криптовалют, переключилась на предоставление облачных услуг технологическим компаниям для создания и обучения моделей искусственного интеллекта с помощью высокопроизводительных графических процессоров Nvidia. Она является одним из крупнейших клиентов чипмейкера.

Для OpenAI эта сделка является попыткой увеличить и разнообразить имеющиеся вычислительные мощности. Сэм Альтман, соучредитель и генеральный директор компании, утверждает, что инфраструктура будет иметь жизненно важное значение в гонке за создание передовых моделей ИИ.

В последние месяцы OpenAI также сотрудничает с SoftBank в рамках потенциального проекта по строительству дата-центров стоимостью $500 млрд, получившего название «Stargate», и заключила соглашения с Oracle о строительстве дата-центров.

Тем временем глава Microsoft Сатья Наделла недавно выразил обеспокоенность по поводу «переизбытка» вычислительных мощностей, поскольку крупные технологические компании вкладывают сотни миллиардов долларов в центры обработки данных.

Microsoft разрабатывает собственное семейство языковых моделей под руководством Мустафы Сулеймана, стремясь догнать конкурентов — OpenAI и Anthropic.

Издание The Information сообщает, что Microsoft добилась успеха в работе над своим семейством ИИ-моделей, известным как MAI. Тестирование показало, что они работают почти на том же уровне, что и флагманы OpenAI и Anthropic. Семейство включает в себя модель, специально разработанную для соответствия возможностям OpenAI o1.

Кроме того новые модели значительно превосходят более ранние модели Microsoft серии Phi, в которых больше внимания уделялось балансу между стоимостью и производительностью.

До конца года Microsoft может открыть доступ к API для сторонних разработчиков, что поставит ее в прямую конкуренцию с OpenAI и другими ИИ-лабораториями, предлагающими подобные услуги.

Microsoft не ограничивается внутренними разработками. Компания уже оценивает модели от xAI, Meta и DeepSeek в Copilot как потенциальную замену текущим моделям OpenAI.

Ранее стало известно о подготовке серверов Microsoft к запуску новой модели искусственного интеллекта OpenAI. Выпуск GPT-4.5 как и GPT-5 ожидали еще до конца 2024 года. Ввод в строй GPT-5 запланирован на май.