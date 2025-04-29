OpenAI нацелилась на электронную коммерцию. Компания запускает в ChatGPT новый сервис для покупок на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям не только находить и сравнивать товары, но и сразу переходить к их покупке. В приложении отображаются продукты, их стоимость, а также отзывы со ссылками на магазины.

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Этот функционал уже доступен для пользователей ChatGPT Plus, Pro и Free. В компании подчеркивают, что результаты поиска подбираются нейтрально, без рекламных предпочтений, и не представляют собой оплаченные размещения.

Этот шаг был предпринят в связи с тем, что поиск стал одной из самых быстрорастущих функций ChatGPT, генерируя более 1 млрд веб-запросов за последнюю неделю, по данным компании.

Таким образом, OpenAI вступает в конкурентную борьбу с другими игроками рынка, в том числе с Perplexity, которая в прошлом году уже представила аналогичный инструмент для покупок. Кроме того, новая функция ставит ChatGPT в прямое соперничество с Amazon и Google, которые традиционно доминируют в сфере онлайн-торговли и поиска товаров.

OpenAI, которая, по некоторым данным, оценивается в $300 млрд, проявила интерес к доходам от рекламы, переходя к коммерческой модели. Например, она наняла ведущих специалистов в области рекламы, в том числе бывшего директора по маркетингу Coinbase Кейт Руч.

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По словам Дебры Ахо Уильямсон, основателя и главного аналитика Sonata Insights, действия OpenAI во многом схожи с действиями Google и Meta* в сфере рекламы.

«Мы уже видели подобную схему, в том числе с Google и Facebook*, когда бренды сначала обеспечили свое органическое присутствие, а затем платформы переключились на рекламу», — сказала она.

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