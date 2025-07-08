Дубайский стартап Xpanceo, основанный в 2021 году российским предпринимателем Романом Аксельродом и украинским ученым Валентином Волковым, привлек $250 млн в раунде серии, А под руководством гонконгской компании Opportunity Venture. Об этом пишет Bloomberg.

Xpanceo



Оценка стартапа достигла $1,35 млрд. В 2023 году тот же инвестор предоставил Xpanceo $40 млн в посевном раунде. Средства направят на создание «умных» контактных линз, объединяющих дополненную реальность, ночное зрение, зум и мониторинг здоровья в реальном времени.

Компания уже разработала несколько прототипов линз и планирует подготовить модель для клинических испытаний к концу 2026 года. Среди технических вызовов — миниатюризация технологий и источника питания для комфортного ношения на глазу.

По данным платформы Magnitt, стартапы Ближнего Востока в первом квартале 2025 года привлекли $678 млн, что стало самым активным периодом с конца 2023 года, благодаря поддержке суверенных фондов.

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На рынке носимых «умных» устройств есть и дргуие, более крупные игроки. Так, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) предлагает умные очки в партнерстве Ray-Ban и Oakley, поддерживающие звонки, музыку, фото и ИИ-функции. Apple планирует выпустить свои первые очки к концу 2026 года.