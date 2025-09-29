Стартап Higgsfield AI достиг статуса «единорога» с рыночной оценкой более $1 млрд, став первым таким проектом из Казахстана за последние 15 лет. Об этом заявил сооснователь компании Александр Машрабов во время лекции в Назарбаевском университете в Астане, передает портал Digital Business.

Higgsfield AI

«Сегодня, эксклюзивно, я впервые официально хочу объявить, что Higgsfield AI перескочил run rate revenue (прогнозируемая годовая выручка компании — «Инк») в $50 млн и официально стал первым казахстанским «единорогом». Это произошло неожиданно — последние 15 лет никто в стране этого не мог достичь. До этого момента нас уже проинвестировали ведущие мировые фонды, включая Menlo Ventures, которые также инвестировали в Anthropic. Мы построили первый казахстанский единорог», — рассказал Машрабов.

Higgsfield AI разрабатывает инструменты на базе искусственного интеллекта для создания видео и изображений, предлагая пользователям готовые шаблоны и эффекты из библиотеки. Компанию основали в 2023 году Александр Машрабов и ИИ-исследователь Ерзат Дулат. В апреле 2024 года команда привлекла $8 млн в предпосевном раунде, а в сентябре 2025 года — $50 млн в раунде A.

Ежедневно сервисом пользуются свыше 650 тыс. человек, преимущественно из США, Южной Кореи и Японии, отметил Дулат в интервью Digital Business. Он подчеркнул, что в августе 2025 года стартап отказался продаваться компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) за «сотни миллионов долларов», поскольку «генеративный ИИ только начинает развиваться, и потому Higgsfield AI будет стоить через год дороже минимум в десять раз».

В то же время в стране уже работает Kaspi.kz — казахстанский финтех-стартап, основанный в 2002 году Вячеславом Кимом. В 2020 году компания провела IPO в Лондоне и стала первым «единорогом» в Центральной Азии с капитализацией $6,5 млрд, развивая платежи, маркетплейс и финансовые сервисы