Бывший разработчик Google и основатель собственной фирмы FPV Уэсли Чан, рассказал, как успешно инвестировать в многомиллиардные компании-единороги и на что обращать внимание при выборе стартапа. Сам он инвестировал в такие компании, как Canva, Flexport, Guild Education, RobinHood, AngelList, Plaid и Ring.

Чан вырос в семье иммигрантов и не выделялся высокой успеваемостью в школе. Однако его жизнь изменилась, когда он устроился на работу в лабораторию Caltech мыть пробирки, где произвел хорошее впечатление на управляющую Эллен Ротенберг. Благодаря ей он смог поступить в MIT. На следующем этапе своего пути он выбрал специальность «компьютерные науки», и вскоре оказался в Кремниевой долине.

После краха доткомов, единственной, кто нанимал сотрудников, была начинающая поисковая компания Google. Проработав там почти 10 лет, занимаясь разработкой таких важных продуктов, как Google Analytics, Чан был готов заняться собственными проектами, но сооснователь Сергей Брин убедил его присоединиться к молодому венчурному направлению компании, которое тогда называлось Google Ventures (сейчас GV). С тех пор его карьера в венчурном бизнесе начала развиваться, после чего совместно с партнером Пегах Эбрахими он запустил собственную фирму FPV.

«Удача имеет большое значение, но лучшие основатели, которые знают, как использовать удачу в свою пользу, действительно хорошо понимают, почему время имеет значение», — говорит Чан. Он вспоминает слова Сергея Брина, одного из основателей Google, о том, что их компания появилась в тот момент, когда другие поисковые системы пытались удерживать пользователей на своих страницах как можно дольше, чтобы показывать им больше рекламы. Инновация Google заключалась в том, чтобы предоставлять результаты мгновенно, не создавая у пользователей желания задерживаться на сайте, а наоборот, позволяя им быстро находить нужную информацию и уходить. Хотя многое с тех пор изменилось, Брин подчеркнул ключевую роль времени — если бы они начали свой бизнес на несколько месяцев раньше или позже, рыночные условия были бы другими, и конкуренция не предоставила бы им такой простой возможности.

По словам Чана, у компаний, в которые он инвестирует, практически нет общих черт, кроме основателей, которые напоминают ему Сергея Брина и Ларри Пейджа, поскольку эти основатели уверены, что решают важную проблему и обладают уникальным видением. При этом Чан подчеркивает важность первоочередной сосредоточенности на создании качественного продукта, а не на покупке клиентов или искусственном росте.

«На начальных этапах у основателей возникает множество трудностей: они получают финансирование и быстро расходуют его за 18 месяцев, покупая клиентов. Однако у пользователей нет мотивации оставаться, активно пользоваться продуктом или рекомендовать его друзьям. В итоге средства заканчиваются, и основатели понимают, что им снова нужно искать финансирование». Чан подчеркивает, что не ищет основателей на конференциях или публичных мероприятиях, а общается лишь с теми, о ком ему рассказывают другие основатели из его сети.

«Нас в фирме всего двое, — говорит Чан. — Мы не можем отвечать на каждое холодное письмо, рассматривать каждую презентацию или принимать каждого посетителя. Поэтому лучшие основатели приходят к нам через рекомендательные связи от других основателей. Они создают нечто, что мы замечаем, или на что обращают внимание наши основатели. Когда кто-то говорит: «Вам стоит познакомиться с этим человеком. Продукт великолепен!», мы приглашаем его на наши встречи или встречаемся через нашу сеть».

Крупные технологические компании, включая Microsoft и Meta* (запрещена на территории РФ), наращивают расходы на строительство центров обработки данных искусственного интеллекта, стремясь удовлетворить огромный спрос, однако инвесторы ожидают скорейшей отдачи от вложенных миллиардов.