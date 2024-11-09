Федеральный суд Вашингтона приговорил гражданина России и Швеции Романа Стерлингова к 12 годам и шести месяцам заключения. Он обвиняется в отмывании около $400 млн через «миксер» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете, где продавались наркотики, сообщает Bloomberg.

Согласно данным, Bitcoin Fog работал с 2011 по 2021 год, и за это время приобрел известность как популярный сервис по отмыванию денег для преступников, пытающихся скрыть свои незаконные доходы. Стерлингов обработал транзакции на 1,2 млн биткоинов, что составляло около $400 млн. Основная часть криптовалюты поступала с торговых площадок даркнета и была связана с незаконными наркотиками, компьютерными преступлениями, кражей личных данных и материалами о сексуальном насилии над детьми.

В марте 2024 года после месячного судебного разбирательства присяжные признали Стерлингова виновным в сговоре с целью отмывания денег и осуществлении нелицензированного бизнеса по переводу денег в округе Колумбия. Помимо срока Стерлингова обязали выплатить $395,5 млн компенсации, и конфисковали долю в кошельке Bitcoin Fog, которая в настоящее время оценивается более чем в $103 млн.

«В самых дальних уголках интернета он предоставил убежище преступникам всех мастей, от наркоторговцев до воров личных данных, для хранения сотен миллионов долларов незаконных доходов. Сегодняшний приговор отражает решимость Департамента ликвидировать преступные сети, которые позволяют преступникам процветать, и обеспечить последствия для преступников, которые ими управляют», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

«С помощью своей незаконной операции по отмыванию денег Стерлингов помогал преступникам отмывать доходы от незаконного оборота наркотиков, компьютерных преступлений, кражи личных данных и сексуальной эксплуатации детей. Сегодняшний приговор подчеркивает приверженность Министерства юстиции привлечению к полной ответственности за свои преступления тех, кто содействует преступной деятельности. Я особенно горжусь преданными своему делу следователями и прокурорами, которые неустанно работали над раскрытием и преследованием схемы Bitcoin Fog», — заявила первый заместитель помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери, глава уголовного отдела Министерства юстиции.

В суде Стерлингов выразил раскаяние. «Я сожалею о любом вреде, который мог быть причинен моими действиями. Я полностью настроен стать лучше», — сказал он судье.

Прокуроры настаивали на суровом приговоре из-за размера и продолжительности схемы. Однако судья Рэндольф Мосс назначил значительно мягкий тюремный срок. «Пожизненное заключение кажется несоответствующим уровню виновности», но наказание должно быть достаточно суровым, чтобы удержать других, особенно в мире криптовалют, где властям сложно поймать преступников, сказал судья.

Это дело расследовали Подразделение по борьбе с киберпреступностью IRS-CI District of Columbia и отделение ФБР в Вашингтоне. Управление по международным делам Министерства юстиции и подразделение по борьбе с виртуальными активами ФБР оказали свою помощь. Дополнительную помощь также оказали власти Японии, Швеции, Дании, Румынии и Великобритании, а также Европол.

Ранее план Fisker по ликвидации активов был принят судом по делам о банкротстве в Делавэре. И вместе с ним окончательно решен вопрос о том, кто должен оплачивать расходы на рабочую силу, связанные с парой отзывов внедорожников обанкротившегося стартапа по производству электромобилей.