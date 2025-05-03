В мире социальных сетей царят ухоженные померанцы и мопсы, обожающие Chappell Roan. Но что превращает обычного питомца в успешного «петфлюенсера» и какие доходы приносит такая популярность?

Фото: tunameltsmyheart

Туна — помесь таксы и чихуахуа с ярко выраженным неправильным прикусом, языком, который забавно вываливается во сне, и морщинистой шеей, напоминающей сморщенный изюм.

Его аккаунт в Instagram* с 1,9 млн подписчиков демонстрирует разнообразные образы: от Гарри Поттера у платформы 9¾ до острого ролла «спайси туна». Простые крупные планы его мордочки неизменно вызывают умиление у аудитории.

Этот необычный пес впервые появился в интернете еще в 2012 году и с тех пор регулярно собирает тысячи лайков и комментариев вроде: «Выглядит точно как мой дедушка после сытного ужина в День благодарения».

Феномен популярности Туны объясняет Джошуа Пол Дейл, автор книги «Неотразимые: Как милота завладела нашим мозгом и покорила мир». Он использует термин «gap kawaii» — японскую концепцию миловидности, основанную на контрастах. Неправильный прикус и другие особенности внешности Туны не уменьшают, а наоборот усиливают его очарование.

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Среди других знаменитых собак соцсетей выделяется волкособ Локи с 1,8 млн подписчиков — настоящий красавец, чувствующий себя в своей стихии среди дикой природы. Померанец Джифф собрал целых 9 млн поклонников благодаря своим рекордам Гиннесса в ходьбе на задних и передних лапах.

Не отстает и мопс Даг с 3,6 млн подписчиков, удостоившийся объятий самой Долли Партон. Самоед Майя с 1,7 млн фанатов прославился умением забавно двигать ушами в такт музыке.

Джен Голбек, эксперт по социальным сетям, отмечает, что этих собак объединяет необычная, запоминающаяся внешность и особый, нестандартный тип миловидности, который сразу привлекает внимание.

С научной точки зрения, при виде милых собак в человеческом мозге происходит выброс окситоцина, вызывающий целый ряд положительных реакций: чувство эмпатии, снижение уровня стресса и общее ощущение благополучия. Пушистость, по словам Дейла, является ключевым фактором, запускающим эту реакцию.

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Джифф представляет собой настоящее пушистое облако, в то время как самоед Майя, по наблюдениям культуролога Уны Хьюитт, часто появляется в контенте, изображающем человеческие ситуации — от споров с арендодателем до ленивого времяпрепровождения в постели.

Секрет успеха многих собачьих аккаунтов кроется в нескольких факторах. Некоторые, как Джифф, покоряют аудиторию забавными костюмами, превращаясь то в единорога, то в лепрекона.

Другие, как Майя, привлекают внимание своей выразительной мимикой — ее постоянная «улыбка» никого не оставляет равнодушным. Особняком стоит образ волкособа Локи, олицетворяющего дикий дух природы на фоне урбанистического стресса современного мира.

Важным элементом популярности стало использование «озвучки», когда мысли питомцев передаются через подписи: «Можно хоть маленький кусочек пасты?» или «Девочки, идем на шопинг!»

Однако за кадром остаются этические вопросы. Многие породы с «милыми» особенностями, включая неправильный прикус, являются результатом близкородственного скрещивания. Антропоморфизм животных в соцсетях также вызывает дискуссии среди специалистов. Тем не менее, как отмечает Дейл, «сила милоты способна обойти даже самые стойкие рациональные барьеры».

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Финансовая сторона вопроса впечатляет. Исследования показывают, что питомцы вызывают больше доверия у аудитории, чем люди-инфлюенсеры. Средний заработок составляет около 200 фунтов стерлингов в месяц на каждые 10 тыс. подписчиков.

Голбек отмечает, что популярность такого контента резко возрастает в периоды социальных потрясений. Хьюитт добавляет: «В эпоху нарастающей разобщенности и неопределенности успешные петфлюенсеры предлагают столь необходимый побег в мир абсурда и сюрреализма, упакованный в привлекательную обертку милоты».

Отмечается, что доходы топовых петфлюенсеров могут достигать десятков тысяч фунтов за один рекламный пост, особенно в преддверии праздников или в период популярных соцсетевых трендов.

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