Лондонский стартап, создавший первую в своем роде платформу для этого сегмента, объявил о финансировании, сообщает TechCrunch. Fleek, онлайн-площадка привлекла $20,4 ($14,8 млн серии A и $5,6 млн в ходе посевного раунда) для дальнейшего расширения своей платформы. В настоящее время компания сотрудничает с 10 тыс. посредников и розничных продавцов из 70 стран и 1 тыс. оптовых поставщиков.

Крупнейшим инвестором стала HV Capital, а Andreesen Horowitz возглавил посевной раунд стартапа. Среди частных инвесторов — президент Shopify Харли Финкельштейн, бывший исполнительный директор Depop Мария Рага и технический директор Postmates Шон Плейс.

Стартап был основан друзьями Абхи Аророй и Санкетом Агарвалом. В 2021 году знакомая Агарвала, продавала одежду на сайте Poshmark (ныне принадлежащем Naver) и рассказывала о проблемах с поставками, которые возникли в разгар пандемии. Арора тогда жил неподалеку от района, где секонд-хенд пользовался повышенным спросом.

Он разговорился с менеджером магазина винтажной одежды, который рассказал ему, что часто сам ездит за товаром к оптовикам. Такая практика стала невозможной из-за ограничений на поездки, однако несколько оптовиков начали выставлять свои товары в Instagram* (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и вести переговоры по видеосвязи. Это и послужило вдохновением для Арору и Агарвала.

Они решили создать торговую площадку, которая позволит оптовику продавать товары онлайн, а любому розничному продавцу — покупать их. По словам Агарвала, комиссионные Fleek зависят от количества и качества продаваемых товаров — это процент от платежей, которые поступают оптовым продавцам.

«Оказалось, что индийский субконтинент — один из крупнейших экспортеров и импортеров подержанной одежды, — говорит Арора. — Мы с Санкетом оба выросли в Индии и говорим на этом языке. Это очень помогло нам наладить контакты с оптовиками».

Еще не так давно секонд-хенд был уделом потребителей с низким уровнем дохода — благотворительные магазины и пункты приема пожертвований были основными пунктами собирали и распределяли вещи среди нуждающихся. Весь процесс приема и продажи был аналоговым.

С течением времени эта концепция претерпела значительные изменения, особенно в странах с более развитой экономикой, где одежда, бывшая в употреблении, иногда называемая «винтажной», получила широкое распространение.

Помимо тех, кто не может позволить себе новые вещи или просто хочет сэкономить, есть и ценители винтажной одежды. Другие же стремятся сократить количество отходов.

Увеличилось и количество точек продажи секонд-хенда. Благотворительные магазины теперь конкурируют с бутиками винтажной одежды, и даже такие крупные сети, как Urban Outfitters, проявляют интерес к этому сегменту.

Вместе с этим резко возросло количество онлайн-продавцов на eBay, Vinted, Poshmark, ThredUp, The RealReal, Depop, Instagram*, TikTok и многих других платформах. Согласно исследованию GlobalData и ThredUp, на подержанную одежду приходится 10% всех продаж.

По оценкам ECDB, аналитической компании, специализирующейся на электронной коммерции, 68% всех потребителей поколения Z и миллениалов в Великобритании за последний год купили хотя бы одну подержанную вещь.

Клиенты Fleek приобретают товары у продавцов по всему миру, но, по словам Ароры, самыми крупными поставщиками являются не частные лица, которые отдают свою одежду на благотворительность, а оптовики, располагающие крупными складами.

По данным Fleek, они находятся в таких странах, как Пакистан, Индия и Дубай, и обслуживают как развивающиеся страны, так и развитые, где покупатель может заплатить за винтажные Levi’s столько же или даже больше.

По словам Аророй и Агарвалом, оптовики могут принимать, сортировать и отправлять до 400 тыс. килограммов одежды в день. На их сайте вещи можно купить по весу или выбрать по бренду, стилю, размеру и материалу, из которого они сшиты.

Помимо этого Fleek предлагает клиентам предиктивную аналитику, чтобы помочь им прогнозировать различные тенденции. Агарвал отметил еще одну область, в которой он, вероятно, будет развивать функциональность, — это оптимизация логистики при покупке, доставке и получении товаров.

Ранее компания Cloudflare объявила о планах запустить торговую площадку, на которой владельцы сайтов смогут продавать поставщикам моделей ИИ доступ к скрапингу (сбору данных — прим. ред.) контента своего сайта. Это станет еще одним шагом в реализации масштабного плана генерального директора Cloudflare Мэтью Принса по предоставлению издателям большего контроля над тем, как и когда боты ИИ скрапируют их сайты.