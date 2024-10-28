Недавно компания Mastodon, децентрализованная альтернатива X, начала продавать свои собственные товары в виде плюшевых мастодонтов — протослонов с длинными бивнями, которые и дали название социальной сети, сообщает TechCrunch.

В прошлом году компания объявила, что будет финансировать свои усилия по разработке за счет продажи товаров после того, как опрос показал, что более 6,7 тыс. пользователей Mastodon заявили, что готовы что-нибудь купить, если товары будут доступны. Вскоре после этого Mastodon быстро распродала небольшую тестовую партию продукции, которая включала всего 250 единиц каждого товара, включая кружки, футболки и значки.

Теперь можно приобрести и плюшевого мастодонта, который доступен в одном размере за $45. По словам компании, это светлая, моющаяся мягкая игрушка высотой 35 см и достаточно мягкая, чтобы служить подушкой для путешествий. К сожалению для американских поклонников, изначально она будет доступна только в ЕС, так как поставки в США были отложены из-за недавних штормов.

В течение нескольких часов после запуска Mastodon продал 176 плюшевых игрушек, заработав почти $8 тыс. (за вычетом расходов на производство и доставку). К концу дня эта цифра превысила 200 единиц. Хотя сумма и близко не покрывает зарплату даже одного разработчика, это может помочь компании хотя бы немного сократить счета за серверы.

Трудно представить, как небольшая социальная сеть, которая в основном финансируется через Patreon, по словам основателя и генерального директора Евгения Рочко, когда-либо заработает достаточно денег, чтобы свергнуть таких технологических гигантов, как X и Threads от Meta* (запрещена на территории РФ).

Ранее сообщалось, что X скоро изменит функционал кнопки блокировки, так, что если человек заблокирует учетную запись, другие люди все равно смогут видеть публичные сообщения, согласно изменениям на сайте X, обнаруженным независимым исследователем приложений Нимой Оуджи.