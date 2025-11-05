TikTok анонсировал проведение первой в истории церемонии вручения наград TikTok Awards в Соединенных Штатах. Это событие знаменует собой важный стратегический шаг платформы по укреплению своих позиций в качестве полноценного игрока в индустрии развлечений, а не просто социальной сети.

В отличие от недавно представленной Instagram* программы награждения «Кольцо», TikTok выбрал традиционный для шоу-бизнеса формат полноценной телевизионной церемонии. Мероприятие будет включать все атрибуты голливудской премии:

Красная дорожка для звезд и создателей контента.

Живые выступления приглашенных артистов.

Прямая трансляция для многомиллионной аудитории.

Живая аудитория, состоящая из сотен ведущих авторов платформы.

Среди ключевых номинаций, выдвинутых на голосование, заявлены:

Автор года (Creator of the Year)

Видео года (Video of the Year)

Муза года (Muse of the Year)

Прорыв года (Breakout of the Year)

Также будут вручены награды в специализированных категориях, таких как «Рассказчик года», «Премия TikTok за добрые дела», «Самый ценный сотрудник года» и «Создатели года в TikTok LIVE».

Церемония состоится 18 декабря в знаменитом Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе. Прямой эфир будет доступен одновременно в самом приложении TikTok и на стриминговом сервисе Tubi. На следующий день запись шоу можно будет посмотреть в любое время на Tubi по запросу.

Голосование за номинантов откроется 18 ноября на специально созданном для этого портале внутри приложения TikTok, что позволит многомиллионному сообществу платформы напрямую влиять на исход премии.



Хотя для США это первое мероприятие такого масштаба, TikTok уже имеет успешный опыт проведения национальных премий в других странах, включая Германию, Мексику и Южную Корею. Этот шаг позволяет платформе не только отпраздновать успехи своих создателей, но и легитимизировать их статус как новых медийных личностей и звезд.

* — принадлежит компии Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена