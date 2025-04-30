Почти треть (28%) селлеров маркетплейсов планирует увеличить бюджеты на продвижение через блогеров в 2025 году, следует из результатов исследования MPSTATS и Telega.in. Самой востребованной площадкой признан Telegram. Подробности — в распоряжении «Инк.»

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Опрос 317 компаний показал, что 35% уже используют блогеров для продвижения, половина — на постоянной основе, а 45% планируют подключить этот канал. Лишь 9% скептически относятся к рекламе у инфлюенсеров.

В 2024 году 48% селлеров тратили на блогеров 15–30% маркетингового бюджета, 13% — 30–50%, а 7% — свыше половины. PR-директор MPSTATS Надежда Катречко отметила рост доли использующих инфлюенс-маркетинг с 20% до 35% за год и прогнозирует дальнейший рост.

В 2025 году почти каждый пятый (19%) респондент намерен нарастить вложения в инфлюенс-маркетинг до 30% относительно уровня 2024 года, еще 5% планируют увеличить бюджет на 30–50%, 3% — на 50–100%, и 2% опрошенных готовы потратить на инфлюенсеров более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

Telegram лидирует среди платформ, обеспечивая 42% рекламных запусков и опережая Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) (32%), VK (22%) и YouTube (16%).

При этом Telegram признан самым эффективным каналом (23% селлеров), наравне с Instagram. PR-директор MPSTATS Надежда Катречко объяснила это тем, что «малый и средний бизнес делают ставку на высокую вовлеченность аудитории плюс возможность протестировать разных блогеров на небольших бюджетах».

Наиболее популярными тематиками каналов для продвижения у селлеров являются «Новости и СМИ», «Скидки и акции», «Еда и кулинария», «Строительство», а также «Дети и родители».

Микроблогеры (10–50 тыс. подписчиков) считаются наиболее результативным типом инфлюенсеров. Далее идут блогеры среднего сегмента (100–500 тыс. подписчиков) и наноблогеры (до 10 тыс. подписчиков). Только 5% респондентов сочли результативными рекламные интеграции у знаменитостей.

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84% селлеров направляют трафик с рекламы в Telegram на карточки товаров, 6% — на сайты брендов, и лишь 4% — в Telegram-каналы. Основная метрика эффективности — окупаемость рекламных инвестиций (23%), за ней следуют стоимость просмотра (CPV) и стоимость подписчика (по 19%).

Наиболее частые ошибки при продвижении включают слабые креативы, отсутствие призывов к действию и перегрузку постов ссылками.

Руководитель отдела по работе с партнерами Telega.in Никита Лукьянов советует для повышения эффективности использовать ИИ для креативов, тестировать микроблогеров с бюджетами от 1 тыс. руб. и анализировать конкурентов.