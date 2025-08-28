Жители Москвы все чаще задумываются о покупке квартиры в Подмосковье. При этом за МКАДом растут объемы строительства класса бизнес. Девелоперская компания MR выдвинула теорию, что Московская область совсем скоро станет новой точкой роста для премиального формата жилья. Подробности — в распоряжении «Инка».

Пресс-служба компании MR

Как отмечают эксперты MR, престиж проживания в центре мегаполиса теряет свою силу в пользу тишины и природы. Согласно опросу, проведенному среди покупателей премиальных новостроек, главным аргументом в пользу Подмосковья стал запрос на хорошие экологические условия. Это входит в топ ключевых приоритетов для 66% респондентов. Почти половина (49%) отметили, что всерьез готовы поменять мегаполис на жизнь в области.

А каких именно деталей не хватает жителям города? В первую очередь это тишина (69%), следом идут мечты о личной террасе или дворике (65%), а завершает тройку приоритетов желание обеспечить безопасность и близость к природе для детей (62%). Таким образом, жизнь наедине с природой становится более востребованной, чем ритм большого города.

«Раньше было принято считать, что аудитория премиальных проектов в Москве слишком тесно связана с жизнью в городе и готова рассматривать Московскую область только как „дачное“ направление, — комментирует Алексей Годованец. – Сейчас парадигма меняется вместе со стилем жизни аудитории сегмента. Они хотят сохранить комплексный городской стиль жизни, который находят в крупных премиальных кварталах Москвы, но при этом иметь все, условно говоря, экологические преимущества загородной жизни, возможность жить вдали от мегаполиса, но с полным набором социальных и коммерческих объектов рядом с домом».

Девелоперы тоже решили переосмыслить стратегию проектов в Подмосковье и не рассматривать этот рынок как локацию для коттеджных поселков и густонаселенных многоквартирных проектов. За последний год объем новостроек классов премиум и бизнес в Московской области вырос в 1,6 раза. По данным MR, на первичном рынке представлено 49 тыс. квартир и апартаментов. Из них 7,4 тыс. относится к стандарт-классу, 37,5 тыс. к комфорту, 3,7 тыс. к бизнесу и 400 квартир — к премиуму.

Тренд на загородную жизнь нашел отражение в Одинцовском районе, где реализуется 24 проекта, а доля новостроек бизнес-класса удвоилась. К примеру, компания MR планирует инвестировать в строительство в Одинцовском районе 92 млрд руб.