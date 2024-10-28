Ян Лекун, профессор Нью-Йоркского университета, старший научный сотрудник Meta* (запрещена на территории РФ) и пионер в области искусственного интеллекта, считает, что ИИ до сих пор далек от того, чтобы стать разумным, сообщает TechCrunch.

Лекун и раньше открыто выражал свой скептицизм, например, он написал в Twitter: «Прежде чем беспокоиться о контроле сверхразумного ИИ, нам нужно получить хотя бы намек на дизайн системы, которая будет умнее домашней кошки».

Он также изложил свою точку зрения в интервью The Wall Street Journal, где ответил на вопрос о том, становится ли ИИ достаточно умным, чтобы представлять угрозу человечеству, сказав, что это «полная чушь».

Лекун утверждал, что сегодняшним большим языковым моделям (LLM) не хватает некоторых ключевых возможностей уровня кошек, таких как постоянная память, рассуждение, планирование и понимание физического мира. По его мнению, программы LLM просто демонстрируют, что «можно манипулировать языком, но не быть умным», и они никогда не приведут к настоящему искусственному общему интеллекту (AGI).

Лекун не является полным скептиком AGI, однако он сказал, что понадобятся новые подходы. Например, он указал на работу по обработке видео реального мира его командой фундаментальных исследований AI в Meta*.

Ранее Meta* объявила о новой модели искусственного интеллекта под названием Movie Gen, способной создавать реалистичные видео- и аудиоклипы в ответ на запрос пользователя. В компании утверждают, что она может соперничать с инструментами ведущих стартапов по созданию медиа, таких как OpenAI и ElevenLabs.