Глава Amazon Энди Джасси заявил, что широкомасштабное внедрение генеративного искусственного интеллекта (ИИ) приведет к сокращению корпоративной рабочей силы в компании в течение ближайших нескольких лет. Внутреннее обращение, опубликованное также на сайте Amazon, подчеркивает: ИИ не просто оптимизирует процессы — он радикально трансформирует структуру занятости в крупнейшей IT-корпорации мира.

Yender Gonzalez, Unsplash

Джасси, сменивший Джеффа Безоса в 2021 году, назвал генеративный ИИ «технологией раз в поколение», которая меняет подход к бизнесу, управлению, программированию, обслуживанию клиентов и логистике. Уже сейчас Amazon разрабатывает более 1000 ИИ-инструментов и сервисов — от чат-ботов и рекомендательных систем до внутренних корпоративных решений и логистических оптимизаторов.

«Мы ожидаем, что за счет ИИ компания станет выполнять ту же работу меньшим числом людей. Некоторые виды деятельности просто исчезнут», — подчеркнул Джасси.

По его словам, искусственный интеллект будет перераспределять роли, создавая новые профессии, но уничтожая те, что сегодня занимают тысячи сотрудников. На декабрь 2024 года Amazon насчитывал около 350 тысяч офисных работников и более 1,5 миллиона сотрудников в целом (включая склады и центры обработки заказов).

Грядет новая волна технологической безработицы?

Комментарии Джасси прозвучали на фоне растущей тревоги в технологическом секторе. Генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи недавно заявил, что уровень безработицы в США может вырасти до 20% в ближайшие 1–5 лет из-за ИИ, особенно в таких сферах, как финансы, право, программирование, маркетинг и бухгалтерский учет.

Марк Цукерберг, основатель Meta* (запрещена на территории РФ и признана экстремистской), заявил, что ИИ уже можно считать «инженером среднего уровня», который способен генерировать код и решения наравне с людьми.

А гендиректор Google Сундар Пичаи еще в 2023 году предупреждал, что белые воротнички — от архитекторов и бухгалтеров до сценаристов и ИТ-специалистов — окажутся в зоне наибольшего риска.

Новый корпоративный стандарт — адаптируйся или уходи

Джасси призвал сотрудников Amazon активно обучаться ИИ, изучать, как с его помощью можно добиваться результатов в «разрозненных командах» и быть гибкими в условиях изменений. Прямая речь топ-менеджера ясно дает понять: адаптация к ИИ — теперь ключевое условие для выживания в корпоративной среде.

Таким образом, Amazon становится флагманом не только электронной коммерции, облачных технологий и логистики, но и трансформации рынка труда в эпоху искусственного интеллекта. Эта тенденция может затронуть миллионы работников по всему миру, включая специалистов среднего звена, аналитиков, редакторов, project-менеджеров и специалистов по обслуживанию клиентов.