Слово «атом» происходит от греческого, означающего «неделимый». Но моделирование, проведенное американскими физиками-теоретиками, позволило впервые полностью микроскопически охарактеризовать момент распада атома на две части. Это открыло понимание энергетического события, определившего новую эру в науке и технике.

В 1938 году физики Отто Хан, Лиза Мейтнер и Фриц Штрассманн показали, как ядра урана расщепляются на две части при облучении нейтронами. Спустя десятилетия, несмотря на использование в войне, энергетике, медицине и научных исследованиях, ядерное деление не спешит выдавать свои секреты.

За пределами упрощенных моделей протонов и нейтронов, сгруппированных вместе, ядро массивного атома — это «дикая буря» квантовой активности. Понять, как ведут себя и взаимодействуют друг с другом отдельные нуклоны, достаточно сложно для атомов, которые находятся поодиночки, не говоря уже о тех, которые подвергаются значительным преобразованиям.

Чтобы было проще разобраться, физики-теоретики из Лос-Аламосской национальной лаборатории и Университета Вашингтона (UW) разбили процесс деления на четыре этапа. В первые 10-14 сек. внедрение медленно движущегося нейтрона заставляет ядро выделяться и перестраиваться в седловую точку, в результате чего атом становится похожим на крошечную ореховую скорлупу.

За этим следует гораздо более быстрый сдвиг, называемый «седло-расщепление», когда образуются фрагменты процесса деления. Третий этап происходит еще быстрее, превращаясь за мгновение. В так называемом расщеплении, или разрыве шейки, ядро официально распадается на части.

На последнем этапе, который занимает 10-18 сек., осколки деления придают себе форму и разгоняются, высвобождая нейтроны и гамма-лучи и, возможно, порождая другие процессы распада после небольшой задержки.

Более чем одна теория описывает точную миграцию субатомных частиц, хотя во многих случаях экспериментальные результаты либо противоречат основным предположениям физики, либо противоречат «микроскопическому» моделированию взаимодействий между отдельными протонами и нейтронами.

Квантовое моделирование многих тел, основанное на схеме, разработанной ведущим автором работы, физиком Университета Южной Калифорнии Аурелом Булгаком, является наиболее точным изображением того, чего следует ожидать в момент расщепления, когда мост, соединяющий две половинки большого атомного ядра, сжимается и расходится.

Для расчетов урана-238, плутония-240 и калифорния-252 при различных исходных условиях был задействован суперкомпьютер Ок-Риджской национальной лаборатории Министерства энергетики США.

«Это, вероятно, самое точное и тщательно полученное теоретическое описание разрыва шейки, без каких-либо допущений и упрощений, — говорит Булгак. — У нас есть очень конкретное предсказание, которого до сих пор не существовало».

По его словам, предыдущие теории всегда основывались на предположении, но в этот раз исследователи этого не делали. Они просто ввели уравнения движений, известные уже много десятилетий в ядерной физике с высокой точностью, плюс квантовую механику и больше ничего.

Моделирование выявило несколько неожиданностей в процессе деления. Если некоторые модели предсказывали распыление квантовой случайности в процессе разрыва шейки, то команда выявила четкую «складку» в плотности субатомных частиц, которая предшествует появлению точки деления.

Также наблюдалось очевидное различие в сроках деления между двумя типами нуклонов: протонная шейка завершает свой разрыв раньше нейтронной. Моделирование подтвердило спорные предложения о выбросе высокоэнергетичных нейтронов на стадии деления. Модель также предсказала их энергию, угловое распределение и даже направления вылета.

«Большинство экспериментов ищут их в направлении движения осколков деления, и они не могут выделить там нейтроны деления, потому что большинство из них — тепловые нейтроны, испускаемые горячими осколками», — говорит Булгак.

Ранее с помощью инструмента машинного обучения были обнаружены 161 979 новых видов РНК-вирусов, которые, по мнению исследователей, значительно улучшат картирование жизни на Земле и помогут в идентификации многих миллионов еще не охарактеризованных вирусов.