На выставке 24 Hours, проходившей во время Миланской недели дизайна, которая была организована канадским дизайнером Джейми Вулфондом и студией Simple Flair, представили 24 уникальных экземпляра часов, созданных различными дизайнерами. Им поставили задачу создать настенные часы, которые помещаются в квадратную коробку размером 50 см. Dezeen поделился семью самыми оригинальными моделями.

По словам Вулфонда, цель заключалась в том, чтобы показать возможности для творчества в рамках конкретного объекта. Представленные экземпляры созданы из всевозможных материалов,имеют самые разнообразные формы и оснащены различными механизмами.

«Несмотря на то, что часы созданы для измерения, они также обладают качествами, которые не присущи, казалось бы, аналогичным устройствам, — говорит дизайнер из Торонто. — В отличие от линеек, весов и термометров, часы — это одновременно практичный инструмент, украшение, показатель мастерства и символ статуса. Уникально, что наручные часы и Биг-Бен это, по сути, одно и то же».

1. Final Sale. Одна из моделей Вулфонда сделана из принтера для печати чеков. Он модифицировал устройство так, чтобы оно ежеминутно выдавало распечатку текущей даты и времени. По его словам, часы Final Sale печатают более 1,4 тыс. чеков каждый день, а в год их количество составляет 525,6 тыс.

2. Greta. Итальянский дизайнер из Лондона Марк Кампардо использовал для изготовления своих часов полистирол. Они состоят из двух больших наложенных друг на друга белых стрелок.

«Дизайн часов был сведен к самой сути: две стрелки скрывают часовой механизм, — говорится в описании. — Ключевой задачей этого проекта было обеспечить плавную работу механизма при минимальном общем весе».

3. Belle. Изящные алюминиевые часы, созданные берлинским дуэтом Лизы Эртель и Анны-Софи Оберкром, представляют собой колокол, наполненный сушеным горохом. Он вибрирует каждые 25 минут, создавая звон.

Ключ, находящийся по центру, позволяет установить на них таймер. «В основе Belle лежит культурное значение звуковых сигналов времени, — говорят дизайнеры. — Они напоминают о том времени, когда у большинства людей не было часов, и они полагались на звуки, вроде звона часов на главной площади».

4. Time by Crayon

Японский дизайнер Сигэки Фудзисиро взял за основу своей работы игрушку, в которой шарики перемещаются по лабиринту. Часы представляют собой вращающееся бумажное колесо, в котором находится один круглый мелок. С течением времени он оставляет на бумаге все более темный след, а сам становится все меньше и меньше.

«После примерно 80 дней работы диаметр шарика уменьшился примерно на два миллиметра», — говорится в описании часов.

5. 24-часовые часы. Американский дизайнер Сэм Ньюман из Копенгагена создал самые низкотехнологичные часы из всех возможных. Его проект состоит из 1,44 тыс. страниц блокнота с 86,4 тыс. галочками, по одной на каждую секунду одного дня.

«Каждая страница позволяет отслеживать время по аналогии с часами, отмечая каждую секунду, минута за минутой, час за часом, пока не пройдет целый день», — говорит дизайнер.

6. Wrist to Wall. Поскольку все меньше людей носят наручные часы, голландский дизайнер Крис Кейбел предлагает превратить их в настенные. Его модель состоит из крючка и увеличительного стекла.

«Перемещение часов с запястья на стену, превращает их из чего-то частного в нечто общественное», — гласит описание Кейбеля.

7. Dendrochro. Французский дуэт Dach&Zephir Флориана Даха и Димитри Зефира создали три устройства, каждое из которых измеряет разные единицы времени. Вдохновленные дендрохронологией, наукой о датировке колец деревьев, они оснащены вращающимися колесами, сделанными из платана.

По словам дизайнеров, изменяющийся рисунок часов предлагает созерцательный способ восприятия времени.

Ранее исследователи из института JILA впервые создали ядерные часы на основе тория-229, которые обладают беспрецедентной стабильностью по сравнению с атомными часами и могут изменить само время. Создание совершенно нового типа часов требует уникального оборудования, большая часть которого не существует на требуемом уровне настройки. Но команда смогла создать критически важные компоненты для своего эксперимента.