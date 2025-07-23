Правозащитники призывают Госдуму не торопиться с ослаблением ответственности продавцов за некачественные автомобили и бытовую технику. Новый законопроект предлагает смягчить штрафы за просрочку ремонта и игнорирование претензий, но потребительские организации уверены: большинство покупателей обращаются в суд по делу, а не ради наживы.

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В начале июля в Госдуму внесли поправки в закон о защите прав потребителей. Авторы предлагают ограничить максимальные санкции по дорогим технически сложным товарам (например, авто или электронике), чтобы защитить продавцов от чрезмерных взысканий. Сейчас за просрочку ремонта или замены товара магазин может платить 1% в день от его стоимости. Предлагается снизить эту цифру до 0,1%, а штраф за неудовлетворенную претензию — с 50% до 10% от суммы иска. Причём деньги могут перечисляться не клиенту, а в госбюджет.

Продавцы поддерживают инициативу, жалуясь на «профессиональных жалобщиков», которые, как утверждают компании, намеренно портят технику или добиваются компенсаций, кратно превышающих цену товара. Например, некоторые дилеры рассказывают о клиентах, которые возвращают автомобили после нескольких лет и сотен тысяч километров пробега — и получают деньги как за новые.

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Но юристы и потребительские организации в ответ напоминают: суды чаще всего встают на сторону клиентов — в 87,5% случаев, по данным Верховного суда за 2024 год. А значит, проблема явно преувеличена. В КонфОП подчеркивают, что у судов и так есть инструменты, чтобы бороться с откровенными злоупотреблениями.

При этом резкое снижение ответственности бизнеса может ударить по добросовестным покупателям, снизить мотивацию компаний исправлять брак и усложнить жизнь обычным клиентам, которые хотят просто вернуть сломанный товар.

Эксперты отмечают, что проблема требует взвешенного подхода. Чрезмерное ужесточение позиции бизнеса может спровоцировать недовольство добросовестных потребителей, в то время как полное сохранение текущих норм действительно создает почву для злоупотреблений. Многие специалисты предлагают сосредоточиться на совершенствовании правоприменительной практики, а не на радикальном изменении законодательства.