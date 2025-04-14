У Эрим Каур, предпринимателя и инфлюенсера, 700 тыс. подписчиков в Instagram* и TikTok. Она заработала более $4 млрд, создав ByErim — люксовый уходовый бренд, состав которого основан на древних индийских рецептах. Бренд известен своим флагманским продуктом для роста волос, содержащим восемь масел, включая амлу, аргановое, кокосовое и касторовое масло.

Каур уверена, что ей удалось добиться успеха благодаря тому, что она хорошо ориентируется в социальных сетях, а ее основная аудитория — молодые индийцы. Они обращаются к ней за советами как в области ухода за собой, так и относительно жизненных ситуаций.

«Моей главной мотивацией всегда было то, что я хочу делать это для детей, которые выросли без мамы и сестер», — рассказала предпринимательница.

Ей было всего 8 лет, когда она потеряла мать. Каур рассказывает, что всегда вспоминала длинные волосы своей матери, которые, по ее словам, были определяющей частью ее личности. «Я очень хотела подражать маме, — заявляет она. — Я даже не знала, как делать прически. Она умерла, так и не научив меня».

Ее бабушка наносила на волосы различные масла, когда Каур была еще подростком, и она продолжила использовать одну из формул во взрослом возрасте. Позже эта формула легла в основу масла ByErim.

Каур делилась своей историей о том, как росла без мамы, в социальных сетях. «Я хотела помочь тем, кто вырос без родителей, поэтому я начала рассказывать об этом опыте на своей странице», — объяснила она.

Набрав 100 тыс. подписчиков в 2019 году, она решила создать ByErim как дань уважения своей матери и бабушке, а также извлечь выгоду из растущего тренда.

Смазывание волос маслом — индийская традиция, записанная в древних санскритских лечебных текстах, таких как «Чарака Самхита». Она передается из поколения в поколение на протяжении веков — женщины с раннего возраста учатся этому у своих матерей и бабушек.

Хэштег #hairoil насчитывает почти полмиллиона постов на TikTok. Инфлюенсеры рассказывают, какие масла используют и как их наносить. Советы по применению масел для волос в последние годы попали на страницы Vogue, а наряду с ByErim появился целый ряд брендов.

По словам Каур, в отличие от традиционных индийских масел, жирных, густых и с резким запахом, привлекательность таких брендов, как ByErim, заключается в том, что они легкие и обладают приятным ароматом.

В последние годы брендов, основанных инфлюенсерами, становится все больше, но не все из них добиваются успеха. По словам Каур, люди легко считывают ложь и притворство.

Каур выделяет себя среди других, рассказывая в социальных сетях обо всем процессе создания ByErim, начиная с сообщений о фабриках, принимающих ее заказы, и заканчивая упаковкой бутылок вручную.

Компания, продавшая 250 единиц за первые четыре часа после запуска и еще 500 — в январе 2020 года, сыграла свою роль в поддержании тренда на масло для волос.

«Я не могу приписать себе все заслуги, — говорит Каур о популярности этих средств. — Я думаю, что есть сразу несколько брендов, которые продвигают продукты, основанные на бабушкиных рецептах, но я бы хотела надеяться, что на долю ByErim пришелся хотя бы 1%».

Такие истории успеха не единичны. В 2006 году Лорен Касл окончила Университет Южной Калифорнии, у нее не было определенной карьерной перспективы. Она серьезно заболела и начала готовить для себя полезные десерты, позже это дело превратилось в бизнес с прибылью $97 млн в год.

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