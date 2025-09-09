Премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку на фоне массовых протестов молодежи в Катманду. Помощник президента Рам Чандра Паудел подтвердил агентству Reuters, что отставка была принята и начаты «обсуждения кандидатуры нового лидера».

Navesh Chitrakar / Reuters

Протесты в Непале начались 5 сентября после того, как власти заблокировали YouTube, X, Reddit, LinkedIn, WhatsApp, Facebook и Instagram, принадлежащие корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Правительство объяснило это нарушением новых правил регистрации, введенных для борьбы с фейковыми аккаунтами, которые способствуют разжиганию ненависти и используются мошенниками.

Акции протеста быстро переросли в беспорядки. Погибли не менее 22 человек, более 500 получили ранения.

Демонстранты, в основном молодежь, требовали не только разблокировки платформ, но и борьбы с коррупцией. Недовольство усилилось из-за влияния запрета на свободу прессы, туризм и общение с родными за границей.

Власти страны отменили блокировку 9 сентября, но протестующие уже захватили резиденции министров. Кроме того, они подожгли частный дом Оли. Политик в это время находился в своей официальной резиденции.

За несколько часов до отставки Оли призвал манифестантов к миру и диалогу. При этом он потребовал ухода командующего армией генерала Ашока Раджа Сигдела, заявив, что военные стабилизируют ситуацию только при отказе того от власти.

В посольстве России в стране сообщили, что среди российских туристов пострадавших нет. Там отметили, что те из них, кто находится в горных районах Непала, не могут выехать в Катманду из-за протестов. В посольстве добавили, что в условиях действующего комендантского часа Совет по туризму Непала совместно с Туристической полицией запустил бесплатные шаттл-автобусы для иностранных пассажиров международных и внутренних рейсов. Автобусы будут курсировать от аэропорта до основных гостиниц Катманду и обратно. Международный аэропорт Трибхуван в Катманду закрыт из-за протестов, все рейсы отменены.