Google опубликовала список «лучших приложений и игр 2024 года». «Приложением года» было названо Partiful. В списке также была отмечена лучшая игра AFK Journey и победители других категорий, таких как «лучшие приложения для нескольких устройств», «скрытые жемчужины» и «приложения, посвященные конкретным платформам».

Partiful — приложение для планирования мероприятий, конкурирующее с такими традиционными решениями, как Evite, Eventbrite и Facebook Events. Компания Partiful была основана в 2020 году бывшими сотрудницами Palantir Джой Тао и Шреей Мерти.

В конце 2022 года она привлекла $20 млн в рамках серии A1. Раунд возглавлял Андрессен Хоровиц, и, по данным PitchBook, общее финансирование Partiful составило $27,34 млн, что соответствует предварительной оценке компании в $120 млн. В раунде также приняли участие Abstract Ventures, Initialized Capital Management, ACME Capital, GV, New Enterprise Associates и Benchmark.

Приложение Partiful называют фаворитом поколения Z, благодаря его молодой пользовательской аудитории. Оно позволяет всем желающим создавать страницы мероприятий и приглашать друзей по ссылке, отправляемой через текстовые сообщения.

Организаторы мероприятий могут использовать приложение для отправки обновлений, загрузки фотографий, добавления анкет и других задач по планированию вечеринок, таких как сбор средств или ограничение количества мест. Приложение также позволяет пользователям отслеживать приглашения на встречи и мероприятия в одном месте и синхронизировать эту информацию со своим календарем.

По данным аналитической компании Appfigures, всего у приложения насчитывается 1 077 358 загрузок в этом году. Интересно, что 95% из них были из Apple App Store. Во всем мире, на сегодняшний день, приложение скачано примерно 1,28 млн раз, но только 57 835 загрузок были совершены на Android, сообщила компания.

Наибольшей популярностью Partiful пользуется в США. На эту страну приходится 92% скачиваний через App Store и 97% через Google Play. В этом году количество еженедельных загрузок выросло в 4 раза, и недавний скачок пришелся на 1 ноября, когда за неделю приложение скачали 71 тыс. раз.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции по антимонопольному управлению США решили обратиться к судье Амиту Мехте с просьбой заставить Google продать принадлежащий ей браузер Chrome. Это станет исторической мерой по борьбе с одной из крупнейших в мире технологических компаний.