Кэлвин Френч-Оуэн, покинувший OpenAI три недели назад после года работы, поделился своими размышлениями о внутренней культуре, скорости разработки и амбициях одного из самых обсуждаемых технологических гигантов.

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«Скажу сразу: в моем решении уйти не было никакой личной драмы — на самом деле я глубоко переживал по этому поводу. Трудно перейти от основателя собственного дела к сотруднику организации численностью 3 000 человек. Сейчас я жажду начать все с чистого листа», — рассказал Френч-Оуэн.

«Вполне возможно, что качество работы привлечет меня обратно. Трудно представить себе создание чего-то столь же значимого, как AGI, а LLM легко можно назвать технологической инновацией десятилетия. Мне повезло, что я воочию увидел некоторые из этих разработок, а также принял участие в запуске Codex», — добавил он.

Культура стремительного роста и меритократии

Одной из ключевых характеристик OpenAI является ее взрывной рост: за год штат увеличился с 1 тыс. до более чем 3 тыс. сотрудников. Такой масштаб, по словам Френч-Оуэна, ломает все привычные процессы — от внутренних коммуникаций до структуры управления и разработки продуктов.

Несмотря на это, компания сохраняет меритократическую и bottom-up культуру, где хорошие идеи могут исходить от любого сотрудника и быстро получать поддержку. Лидеры продвигаются в первую очередь за их способность генерировать идеи и реализовывать их, а не за политические маневры. Внутренние коммуникации почти полностью ведутся в Slack, что требует высокой самоорганизации.

Спринт к запуску Codex

Ярким примером темпа работы в OpenAI стал запуск Codex, специализированного ИИ-агента для написания кода. Весь продукт — от первых строк кода до полноценного запуска — был создан всего за семь недель небольшой командой из примерно восьми инженеров, четырех исследователей и нескольких дизайнеров и менеджеров. Френч-Оуэн описывает этот период как «самый напряженный за почти десятилетие», сравнивая его с работой в акселераторе Y Combinator.

Этот спринт демонстрирует, что OpenAI сохранила «дух запуска», присущий стартапам. Команды формируются быстро, без бюрократических проволочек, а решения принимаются на лету, исходя из новой информации.

Амбиции, секретность и безопасность

Френч-Оуэн называет OpenAI «самой пугающе амбициозной организацией», которую он когда-либо видел. Компания стремится конкурировать одновременно в десятках областей: от потребительских приложений и API до фундаментальных исследований, аппаратного обеспечения и генерации изображений.

Такие амбиции, наряду с огромным вниманием со стороны прессы, правительств и конкурентов (в первую очередь Google, Meta* и Anthropic), порождают культуру высокой секретности. При этом, по его словам, компания действительно сфокусирована на практических рисках безопасности (дезинформация, злоупотребления, создание биооружия), а не только на теоретических угрозах сверхинтеллекта.

В заключение Френч-Оуэн отмечает, что, несмотря на сложности, работа в OpenAI была одним из лучших решений в его карьере. Он описывает текущую гонку к созданию сильного искусственного интеллекта (AGI) как «гонку трех лошадей» между OpenAI, Anthropic и Google, каждая из которых идет своим путем, определяемым ее корпоративной ДНК.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской.