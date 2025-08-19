Генеральный прокурор штата Техас Кен Пэкстон начал расследование в отношении компаний Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Character.ai по подозрению в недобросовестной торговой практике, поскольку их ИИ-чатботы позиционируются как инструменты психотерапии без надлежащих медицинских лицензий и надзора. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на заявление ведомства.

Freepik

Пакстон направил компаниям требование с просьбой раскрыть внутренние документы, регламенты и рекламные материалы. «Выдавая себя за источники эмоциональной поддержки, ИИ-платформы могут вводить уязвимых пользователей, особенно детей, в заблуждение, заставляя думать, что они получают квалифицированную медпомощь», — заявил генпрокурор.

Meta, вкладывающая миллиарды долларов в развитие моделей Llama и сервиса Meta AI, отвергла обвинения. «Мы явно помечаем ботов, указываем, что это не люди и не лицензированные специалисты, и направляем пользователей к врачам при необходимости», — сообщила компания.

Character.ai, позволяющая создавать собственные виртуальные персоны — от аниме-героев до образа «Психолог» (с ним возаимодействовали более 200 млн раз), подчеркнула: «Все персонажи вымышленные, предназначены для развлечения, мы добавляем предупреждения и просим не полагаться на них как на профессионалов».

Накануне комитет Сената США по судебной системе открыл собственное расследование после публикации внутренних документов Meta, где допускались «романтические» диалоги чат-бота с несовершеннолетними.