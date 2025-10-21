Пользователи Telegram в России заметили, что голосовые вызовы в мессенджере снова доступны без дополнительных технологических вмешательств. Восстановление функции проверили и в редакции «Инка» — сотрудникам удалось совершить несколько звонков друг другу, включая международные. Качество связи оказалось удовлетворительным, без серьезных задержек и прерываний. Официального комментария от Telegram пока не поступало.

Unsplash

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил возможность голосовых вызовов через Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Ведомство заявило, что мера направлена на борьбу с телефонным мошенничеством, поскольку злоумышленники активно использовали VoIP-звонки для обмана граждан. Ограничения носили частичный характер и не затрагивали другие функции мессенджеров.

Регулятор уточнял, что блокировка вызовов коснется лишь «отдельных категорий пользователей» и не приведет к полному отключению сервисов.

Еще до августовских ограничений представители телеком-отрасли обсуждали вопрос ограничения звонков в мессенджерах. Крупные российские операторы предлагали ввести такие меры, ссылаясь на невозможность контроля зарубежного трафика и отсутствие антифрод-систем.

Тогда эти предложения не получили развития, однако разговор о «безопасной телефонии» через интернет продолжился.

После сообщений пользователей редакция «Инка» провела собственный эксперимент. Звонки через Telegram удалось совершить как внутри страны, так и между абонентами из-за рубеж. Уровень слышимости и стабильность сигнала оказались на приемлемом уровне.

В то же время некоторым пользователям воспользоваться мессенджером для звонков не удалось.

Не исключено, что речь идет о постепенном восстановлении работы. Впрочем, технические сложности для глобальных платформ — не редкость: накануне из-за сбоя у облачного провайдера AWS временно перестали работать многие популярные сервисы.