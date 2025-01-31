Будь то концерты Charli XCX или Формула 1, итальянская опера или турнир Japan Open, крупнейшие культурные события никогда прежде они не были столь глобальными. Новое масштабное исследование показало, что представители поколения Z и миллениалы путешествуют по всему миру, чтобы увидеть любимых звезд своими глазами.

Молодые американцы больше тратят на впечатления, а не на товары, и этот тренд нашел отражение в результатах исследования American Express, которая наряду с JPMorgan Chase доминирует на рынке элитных кредитных карт.

Траты на путешествия и развлечения выросли на 11% за последний квартал по сравнению с 8-процентным ростом расходов на товары и услуги.

По данным Le Caillec, увеличение затрат на путешествия произошло за счет цен на авиабилеты, которые выросли на 13%, причем расходы на билеты бизнес- и первого класса увеличились на 19%.

The Manner, Нью Йорк, США

Standard Hotels привнесли в этот новый объект к югу от Хьюстон-стрит собственное видение: здесь не принимают гостей с детьми, а в номерах нет телевизоров. Подчеркнуто сдержанный дизайн стойки регистрации, горчично-желтые стены и красные лаковые изголовья кресел — строгость и стиль во всем.

Еще до официального открытия в отеле проводились вечеринки в рамках Недели моды. «Это новое убежище от городской суеты, — говорит креативный директор Off-White Иб Камара. — The Manner, на мой взгляд, быстро стал одной из нью-йоркских точек притяжения. Его атмосфера идеально подходит как для танцев в лаунж-зоне, так и для уединенных встреч с друзьями».

А еще это идеальное место для отдыха, для тех, кто собирается на масштабный концерт Charli XCX в Бруклине этой весной.

Grand Hotel Bellevue, Лондон, Великобритания

Отель Grand Hotel Bellevue расположен в доме викторианской эпохи. Бордово-оранжевые стены. Изящные деревянные акценты, включая гобелены, созданные на заказ культовым дизайнером мужской одежды Эмили Боде.

В Bellevue современный французский стиль сочетается с викторианской эпохой во всех 60 номерах. Отель находится немного в стороне от туристических маршрутов, но его близость к Паддингтону идеально подходит для болельщиков, собирающихся на финал Кубка Англии на «Уэмбли».

Hôtel du Couvent, Ницца, Франция

Недавно открывшийся Hôtel du Couvent, расположенный на побережье в Ницце, расположен в бывшем здании монастыря XVII века, и его интерьеры отличаются скромностью и элегантностью.

Каскадные террасные сады выходят на побережье Меда. От такого вида невозможно устать, но на всякий случай здесь есть кинотеатр под открытым небом и 65-футовый бассейн.

Отель подойдет любителям гонок Формулы 1, которые планируют посетить Гран-при в Монако.

Violino d’Oro и Grand Hotel et de Milan, Италия

Искушенные ценители оперы могут отправиться в зимнее путешествие по Венеции и Милану. Отель Violino d’Oro в Венеции предлагает роскошные номера в венецианском люксе, завтрак, билеты в оперу, трансфер на водном такси, ужин при свечах и пешеходную экскурсию по городу.

А культовый отель Grand Hotel et de Milan побалует номером Signature Suite с VIP-удобствами, эксклюзивным посещением театра Ла Скала и романтическим ужином.

Trunk, Токио, Япония

Отель Trunk, расположенный прямо напротив одного из самых больших парков города, сочетает в себе лучшее из японского и скандинавского дизайна. Центральным элементом является бассейн на крыше с видом на верхушки деревьев, джакузи под открытым небом и камином для костра.

Неудивительно, что у ресторана этого отеля уже есть длинный список постоянных посетителей, таких как американский художник Том Сакс и гонконгский ресторатор Линдси Джанг. «Это идеальное место для встреч и отдыха. Вы можете позавтракать, пообедать или поужинать и остаться на вечеринку, которая образуется вокруг вас», — говорит Джанг.

Локация станет отличным выбором для гостей, направляющихся на Japan Open — Открытый чемпионат Японии по фигурному катанию.

Ранее стало известно, что в японском Отару многочисленные туристы перекрывают дороги и выходят на железнодорожные пути, чтобы запечатлеть красивые виды. Это вызывает недовольство местных жителей. Власти страны придумали, как защитить от смертельного риска иностранных путешественников в поисках идеального ракурса и разгрузить улицы.