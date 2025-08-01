Технологические магнаты по-прежнему доминируют среди богатейших людей мира, свидетельствует свежий рейтинг Bloomberg. Но их капиталы переживают разную динамику. Например, Илон Маск сохраняет лидерство, несмотря на снижение состояния на $76,5 млрд с начала года — сейчас его активы оцениваются в $356 млрд.

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Основатель Oracle Ларри Эллисон, напротив, добавил к своему состоянию существенные $112 млрд и вышел на вторую позицию с $305 млрд. Основатель Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) Марк Цукерберг занимает третье место с $271 млрд, увеличив капитал на $64 млрд благодаря успехам Meta*.

Совокупное состояние российских миллиардеров выросло на $20,2 млрд. Лидером по приросту стал создатель Telegram Павел Дуров, чье благосостояние увеличилось на $3,27 млрд и достигло $14,3 млрд. Прибыль получили также Алишер Усманов (+$3,12 млрд), Виктор Вексельберг (+$3,02 млрд) и Владимир Потанин (+$2,56 млрд).

Однако не всем россиянам в рейтинге удалось избежать потерь. Так, Владимир Лисин потерял $3,58 млрд, а его состояние сократилось до $22,2 млрд. Дмитрий Рыболовлев и Михаил Фридман также лишились $1,71 млрд и $1,04 млрд соответственно.

Единственная женщина-миллиардер из России в рейтинге — основательница Wildberries Татьяна Ким, нарастила состояние на $191 млн — до $7,56 млрд.

Глобальная картина подтверждает, что технологический сектор остается главным драйвером роста состояний, хотя и не гарантирует стабильности. Российские бизнесмены, несмотря на сложную экономическую ситуацию, подтверждают способность адаптироваться и находить новые возможности для увеличения капиталов.