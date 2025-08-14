Компания Apple готовит амбициозный план по возвращению лидерства в области искусственного интеллекта, который включает в себя выпуск целого ряда новых устройств: роботов, умной колонки с дисплеем и камер для домашней безопасности. Этот шаг решает проблему отставания компании в гонке ИИ и ее репутации, пошатнувшейся после неудачного запуска гарнитуры Vision Pro.

shri/Unsplash

Центральным элементом новой стратегии станет настольный робот, который будет служить виртуальным компаньоном. Выпуск устройства запланирован на 2027 год. Робот будет напоминать iPad, установленный на подвижной конечности, способной поворачиваться и следовать за пользователем по комнате. Он будет оснащен «живой» версией Siri, способной поддерживать естественный диалог в течение дня.

Помимо робота, Apple планирует уже в следующем году выпустить умную колонку с дисплеем, которая станет серьезным конкурентом для устройств от Google и Amazon. Также компания видит большие перспективы в рынке домашней безопасности и разрабатывает собственные камеры, которые лягут в основу единой системы безопасности Apple, способной автоматизировать домашние функции.

Эти проекты можно воспринимать как попытку создать новые источники дохода на фоне замедления роста продаж флагманских продуктов и закрытия проекта по созданию беспилотного автомобиля. Новая линейка устройств призвана глубже интегрировать пользователей в экосистему Apple и бросить вызов Samsung и Meta (компания признана экстремистской и запрещена на территории РФ) в новых категориях.

В основе всех новых устройств лежит полное переосмысление Siri. Инженеры работают над новой версией ассистента на базе больших языковых моделей, которая сможет использовать персональные данные для выполнения запросов. Этот проект настолько важен, что, по словам руководства, «нет проекта, к которому люди относились бы более серьезно». Успех этой программной части определит и успех всей новой аппаратной стратегии Apple.

Ранее стало известно, что Apple в тайне создает чатбота, который сможет конкурировать с ChatGPT.