Роскомнадзор заявил о частичной блокировке звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* — ограничения нацелены на «противодействие преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов», следует из заявления регулятора. Там также уточнили, что служба направляла владельцам мессенджеров требования самостоятельно принять меры, однако они были проигнорированы.

Getty Image for Unsplash

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан», — уточнили в РКН.

Поэтому регулятор ввел «частичное ограничение звонков в данных иностранных мессенджерах», подчеркнув при этом, что «никаких иных ограничений их функционала не вводится».

По информации сотрудников ведомства, на обычных телефонных сетях российских операторов связи с прошлого года работает система «Антифрод», которая блокирует звонки с подменой номера, поэтому злоумышленники переключились на зарубежные мессенджеры, которые, как заявили в службе, отказываются обеспечивать безопасность российских пользователей и общества.

В то же время в Минцифры уточнили, что звонки через Telegram и WhatsApp* вернут «после выполнения ими (владельцами мессенджеров — «Инк») требований российского законодательства.

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщал о том, что крупнейшие мобильные операторы России — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 — предложили ограничить возможность голосовых звонков в зарубежных мессенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp* и др.).

* принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

Позиция властей

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по информполитике и технологиям Антона Горелкина, для снятия ограничений единственный вариант — это их «приземление в России».

«Открытие юрлиц, выстраивание взаимодействия с регулятором и правоохранителями, беспрекословное соблюдение всех прочих российских законов, — уточнил депутат. — «И если у Telegram есть возможность это сделать, то кейс WhatsApp серьезно осложняется экстремистским статусом его материнской компании Meta».

В свою очередь член того же комитета, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин обратил внимание, что доля атакованных мошенниками граждан в этом мессенджере выросла в 3,5 раза с прошлого года. По его словам, правительство России уже подготовило и другие меры против кибермошенничества, «и противодействие обману через голосовую связь — ключевой элемент защиты населения».

Реакция мессенджеров

В Telegram уже отреагировали на решение Роскомнадзора. Пресс-служба сервиса заявила РБК, что Telegram активно борется с использованием платформы в мошеннических целях, а модераторы с помощью инструментов на базе искусственного интеллекта регулярно отслеживают и удаляют миллионы вредоносных сообщений.

«Кроме того, Telegram первым внедрил детальные настройки конфиденциальности для звонков, чтобы каждый пользователь мог самостоятельно определить, от кого принимать звонки, или полностью отключать их», — сообщили в пресс-службе сервиса.