Роскомнадзор заявил о частичной блокировке звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* — ограничения нацелены на «противодействие преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов», следует из заявления регулятора. Там также уточнили, что служба направляла владельцам мессенджеров требования самостоятельно принять меры, однако они были проигнорированы.
«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан», — уточнили в РКН.
Поэтому регулятор ввел «частичное ограничение звонков в данных иностранных мессенджерах», подчеркнув при этом, что «никаких иных ограничений их функционала не вводится».
По информации сотрудников ведомства, на обычных телефонных сетях российских операторов связи с прошлого года работает система «Антифрод», которая блокирует звонки с подменой номера, поэтому злоумышленники переключились на зарубежные мессенджеры, которые, как заявили в службе, отказываются обеспечивать безопасность российских пользователей и общества.
В то же время в Минцифры уточнили, что звонки через Telegram и WhatsApp* вернут «после выполнения ими (владельцами мессенджеров — «Инк») требований российского законодательства.
Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщал о том, что крупнейшие мобильные операторы России — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 — предложили ограничить возможность голосовых звонков в зарубежных мессенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp* и др.).
* принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по информполитике и технологиям Антона Горелкина, для снятия ограничений единственный вариант — это их «приземление в России».
«Открытие юрлиц, выстраивание взаимодействия с регулятором и правоохранителями, беспрекословное соблюдение всех прочих российских законов, — уточнил депутат. — «И если у Telegram есть возможность это сделать, то кейс WhatsApp серьезно осложняется экстремистским статусом его материнской компании Meta».
В свою очередь член того же комитета, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин обратил внимание, что доля атакованных мошенниками граждан в этом мессенджере выросла в 3,5 раза с прошлого года. По его словам, правительство России уже подготовило и другие меры против кибермошенничества, «и противодействие обману через голосовую связь — ключевой элемент защиты населения».
В Telegram уже отреагировали на решение Роскомнадзора. Пресс-служба сервиса заявила РБК, что Telegram активно борется с использованием платформы в мошеннических целях, а модераторы с помощью инструментов на базе искусственного интеллекта регулярно отслеживают и удаляют миллионы вредоносных сообщений.
«Кроме того, Telegram первым внедрил детальные настройки конфиденциальности для звонков, чтобы каждый пользователь мог самостоятельно определить, от кого принимать звонки, или полностью отключать их», — сообщили в пресс-службе сервиса.