IT-компания ZeBrains разработала и запустила цифрового PR-менеджера Мэри, который работает на базе искусственного интеллекта (ИИ). По мнению разработчиков, такой инструмент поможет не только пиар-командам больших организаций, но и владельцам небольшого бизнеса и самим топ-менеджерам управлять коммуникациями. Подробности проекта «Инк.» предоставила PR-менеджер компании Елена Чуднова.

Первым опытом коммуникации с журналистами для цифрового сотрудника PR-отдела ZeBrains стала рассылка сообщения с новостью о том, что Мэри приступила к работе и готова предоставить дополнительные комментарии или организовать интервью с представителями компании.

Мэри работает на позиции ассистента и сейчас проходит стажировку, сообщили в ZeBrains.

«Наша разработка — это полноценный цифровой сотрудник, который помогает бизнесу эффективно выстраивать коммуникации с аудиторией и укреплять свои позиции на рынке. Мы стремимся дать компаниям возможность сосредоточиться на стратегических целях, доверив рутину искусственному интеллекту», — добавил в свою очередь Рамиль Зайнеев, CEO и сооснователь IT-компании ZeBrains.

По информации компании, такой ассистент на базе ИИ может не только сам создавать новостные материалы, релизы и анонсы под целевую аудиторию, но и адаптировать материалы под запросы СМИ или журналистов, мониторить выход публикаций и исследовать эффективность PR-кампаний.

Также в его «обязанности» входит автоматическое выполнение рутинных задач: составление списков контактов, отправка писем и напоминаний о дедлайнах.

В ZeBrains пояснили, что для работы и в процессе развития цифровой PR-менеджер использует новейшие алгоритмы обработки естественного языка и машинного обучения.

Крупный бизнес и ранее использовал нейросети для упрощения своей работы. Так, сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora внедрила ИИ через свой инструмент Virtual Artist, который позволяет клиентам онлайн попробовать макияж и получить персонализированные советы по косметике.

Amazon использует ИИ для рекомендации продуктов пользователям на основе их истории просмотров, истории покупок и товаров в корзине. А Boeing применяет специальный бот-анализатор для обнаружения аномалий в датчиках самолетов и изучения данных, собранных во время полетов.

Виртуального ассистента для водителей также запустила компания Uber. Он работает на базе модели GPT-4o и может отвечать на вопросы, касающиеся электромобилей. Например, помочь в выборе модели авто или подсказать расположение ближайшей зарядной станции.

В России сеть магазинов бытовой техники М.Видео запустила в одном из ТЦ Москвы виртуальный консультант Эм.Ви, созданный совместно со Sber Metaverse Tech, «Сбермаркетингом» и агентством Instinct, рассказали ранее «Инк.» в пресс-службе сети.

Для создания цифрового помощника разработчики объединили языковые модели с алгоритмами для распознавания и генерации речи. Виртуальный консультант помогает подобрать технику, предоставляет информацию о характеристиках товаров, рассказывает об акциях и может оформить заказ или вызвать сотрудника.