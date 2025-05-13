Объем рынка блогерской рекламы в России по итогам 2024 года оценивается в диапазоне 57–60 млрд руб., подсчитали в комитете по Influence Marketing Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и в Аналитическом центре Российской индустрии рекламы (АК РИР).

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Аналитики отмечают, что основная часть инвестиций (80%) концентрируется у 500 крупнейших рекламодателей, тогда как оставшиеся 20% распределяются среди десятков тысяч представителей малого и среднего бизнеса (МСБ).

По информации исследователей, видеопортал YouTube сохраняет лидерство с долей 47,9% и оборотом около 27,6 млрд руб. Telegram и Instagram* демонстрируют сопоставимые показатели — примерно по 20% рынка, или 11,5–11,6 млрд руб. каждый.

Платформа VK занимает 11,2% с объемом около 6,5 млрд руб., в то время как Twitch и Rutube остаются нишевыми игроками с показателями менее 1% рынка.

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Сопредседатель комитета АКАР Аполлинария Двуреченская считает, что разработанная методика позволила получить более точные данные о реальных масштабах рынка, которые существенно превышают предыдущие оценки.

По ее словам, исследование выявило значительный объем рекламных размещений со стороны МСБ, для которого сотрудничество с блогерами зачастую становится основным маркетинговым инструментом.

Эксперты объясняют лидерство YouTube устойчивым трендом на рост популярности видеоконтента среди рекламодателей. Исследование проводилось на основе данных аналитических платформ WhoIsBlogger и Yoloco с учетом количества размещений, показателей просмотров и среднерыночных стоимостных параметров для различных категорий блогеров.

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