Минэкономразвития подготовило стратегию развития цифровых платформ до 2036 года. Она предполагает новые правила оборота данных и работы платформ, развитие инфраструктуры для ИИ-агентов и поддержку экспансии российских сервисов. Проект представили 23 ноября на заседании рабочей группы Центра стратегических разработок. В ведомстве подтвердили, что документ внесен в правительство и обсуждался с бизнесом.

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Стратегия охватывает 16 отраслей — от здравоохранения и образования до сельского хозяйства, ЖКХ и рынка труда. Ее цель — снизить издержки бизнеса, упростить доступ к товарам и услугам и повысить производительность. Следующим этапом после платформенной экономики авторы называют агентную, в которой автономные ИИ-системы выполняют задачи под контролем человека.

Минэкономразвития предлагает закрепить права на данные, обеспечить их перенос между сервисами и создать лицензируемых операторов обезличивания и биржи данных. Доступ к государственным сведениям организуют через единое окно, в отдельных случаях — за плату. Для обмена информацией между госструктурами планируют унифицировать архитектуру систем, интерфейсы и классификаторы, ввести единые идентификаторы, развивать цифровые профили граждан и организаций и создать сервис управления согласиями на обработку персональных данных.

Стратегия также предусматривает адаптацию законодательства к платформенной модели. Для тестирования новых технологий, включая роботакси, предлагается расширить экспериментальные правовые режимы и саморегулирование. Власти намерены обновить антимонопольные правила и методы оценки рыночной власти платформ, а также повысить прозрачность алгоритмов поиска, ранжирования и ценообразования без раскрытия коммерческой тайны.

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Российские платформы работают в 16 странах, но их экспансию сдерживают дорогой капитал, затраты на инфраструктуру и санкции. Власти намерены договариваться с дружественными государствами об условиях доступа на рынки, развивать трансграничный электронный документооборот и создать систему «Одно окно» для участников внешнеэкономической деятельности. Маркетплейсам также помогут оформлять экспортные поставки.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов назвал стратегию цифровым каркасом экономики. Среди ее приоритетов он выделил ускоренный запуск технологий и выравнивание условий конкуренции российских и иностранных платформ. При этом Соколов предложил предусмотреть оперативную корректировку требований к торговле при внешних потрясениях и финансовую поддержку экспорта.

В RWB поддерживают развитие агентной экономики, но призывают учитывать интересы граждан, бизнеса и платформ. Генеральный директор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко предупреждает, что государственные системы не должны подменять коммерческие сервисы и монополизировать рынок. Передавать данные, по его мнению, следует по инициативе человека и для конкретной задачи.

Директор Центра платформенной экономики ЦСР Анастасия Небытова считает, что новые правила должны разграничить ответственность платформ, продавцов и исполнителей услуг. Без четкого регулирования компаниям сложно планировать инвестиции и запускать сервисы.

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