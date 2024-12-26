Аудиосервис «Звук Бизнес» выяснил, как россияне создают себе новогоднее настроение перед праздниками. В опросе приняли участие более 1,1 тыс. совершеннолетних россиян. Результаты исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Опрос показал, что для создания новогоднего настроения 44% россиян заранее начинают украшать свои дома к празднику. Еще 43% предпочитают смотреть новогодние фильмы, а 32% — включают новогоднюю музыку.

Чтобы проникнуться новогодней атмосферой, 15% опрошенных в преддверии праздников чаще посещают торговые центры и магазины. И только 7% предпочитают проводить время в кафе с новогодним интерьером. Через сочетание традиций, музыки и атмосферы вокруг они создают себе праздничное настроение.

Среди любимых новогодних хитов у россиян лидирует песня «В лесу родилась елочка». Ее считают классикой 36% участников опроса. 16% выбрали «Три белых коня» из фильма «Чародеи», а 14% отдали предпочтение «Jingle Bells».

Также реклама Coca-Cola «Праздник к нам приходит» поднимает новогоднее настроение 15% россиян. «Кабы не было зимы» из мультфильма «Зима в Простоквашино» выбрали 12% опрошенных, а детскую песню «Маленькой елочке холодно зимой» — 7%.

Эксперты отметили, что у 43% опрошенных с праздником ассоциируются детские новогодние песни. 32% россиян сообщили, что в преддверии Нового года слушают поп-музыку. 15% участников опроса создать праздничное настроение помогает джаз. Еще 10% опрошенных отдают предпочтение рок-н-роллу.

Результаты опроса показали, что большинство (52%) россиян предпочитают смотреть музыкальные концерты по телевидению. При этом каждый четвертый (24%) участник опроса составляет собственные подборки.

11% респондентов используют готовые плейлисты из аудиосервисов. Еще 10% слушают музыку только на городской площади в новогоднюю ночь, а 5% — в кафе, где отмечают праздник.

Ранее исследователи выяснили, что новогоднее застолье обойдется почти половине россиян более чем в 20 тыс. руб. При этом самые высокие расходы ожидаются в Москве, Новосибирской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане и Омской области. Респонденты также поделились планами на Новый год.