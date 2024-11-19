Первая российская облачная CRM-система Talantix провела исследование и выяснила, какие специальности были наиболее востребованы в 2024 году. Согласно результатам, 38% работодателей делали запрос на поиск специалистов в области продаж и обслуживания клиентов. Подробности находятся в распоряжении редакции Inc.

Директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина отмечает, что в настоящее время многие компании вынуждены перестраивать свои бизнес-процессы. Они ищут новых торговых партнеров и поставщиков на смену ушедшим, а также выходят на другие рыночные ниши, в том числе по направлению импортозамещения.

«Бизнес становится все более гибким, оперативно адаптируясь под иную реальность, в том числе за счет найма новых специалистов с глубокой экспертизой в продажах и работе с клиентами», — добавляет она.

Опрос показал, что текущая обеспеченность кадрами находится на отметке -30,8 пунктов, в то время как ожидания составляют — 9,2 пункта. Результаты исследования свидетельствуют о нехватке специалистов сферы продаж и обслуживания клиентов.

В России востребованность менеджеров по продажам с января по октябрь 2024 года выросла на 20% по сравнению с тем же периодом 2023 года. В первую очередь в них нуждаются компании малого и среднего бизнеса (44%). Эксперты отмечают, что нехватка кадров произошла в результате глобальных изменений в российской экономике.

Топ специалистов, которых нанимали в 2024 году:

продажи и обслуживание клиентов — 38%,

рабочий персонал — 34%;

административный персонал — 23%;

производство и сервисное обслуживание — 20%;

информационные технологии — 15%;

высший и средний менеджмент — 14%;

розничная торговля — 13%.

Профессионалы в сфере финансов и бухгалтерии, транспорта, логистики и перевозок, а также специалисты маркетинга, рекламы и PR набрали по 12%.

В настоящее время на одну вакансию рабочего и на одну производственную должность приходится не более трех активных резюме. В 2024 году работники физического труда остаются лидерами по числу вакансий. В октябре доля предложений для рабочего персонала составила 24%.

По данным HeadHunter, в октябре прирост вакансий на такие позиции по отношению к аналогичному периоду 2023 года составил 16%. Самое значительное увеличение наблюдалось в марте и составило +52%. Сфера продаж и обслуживания клиентов также показала в октябре рост предложений на 7%, а самый высокий прирост зафиксирован в январе (33%).

При этом компании по-разному подходят к закрытию вакансий. 75% российских работодателей формируют внешний кадровый резерв, так называемую «скамейку запасных». С помощью такой базы резюме компаниям удается закрывать каждую третью вакансию рабочего (30%) и каждую четвертую — административного персонала (26%).

На третьем месте в топе специальностей — продажи и обслуживание клиентов (20%). Далее идут высший и средний менеджмент (18%), а также строительство и недвижимость (15%).

Другие работодатели переходят к привлечению кадров конкурентов. В настоящее время прямой хантинг кандидатов практикуют 67% компаний, причем 78% из них признают, что делают это из-за нехватки соискателей.

При этом 74% работодателей, которые переманивают людей из других компаний, делают это, потому что им нужен специалист определенной квалификации или с конкретным опытом. Такой подход особенно востребован, когда речь идет о рабочем персонале (73%), менеджерах по продажам (81%) и производственных специалистах (84%).

Ранее эксперты выяснили, что чаще к хантингу прибегают рекрутеры крупных компаний со штатом более тысячи человек. Исследование показало, что в 6% случаев это связано с отсутствием ресурсов для обучения кандидатов без опыта.