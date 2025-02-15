Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, глава компании, создавшей ChatGPT, заявил, что использует чат-боты с искусственным интеллектом не только в сложных целях, но и «скучными способами». Например, для помощи в обработке электронной почты или, чтобы резюмировать документ. Альтман не единственный, кто обращается за помощью ИИ.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, чья компания производит многие из мощных компьютерных чипов, на которых строятся большие языковые модели ИИ, в основном использует чат-ботов для помощи в написании первых черновиков, об этом он рассказал на мероприятии Wired в декабре.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла использует функции искусственного интеллекта в Outlook, чтобы упорядочить и расставить приоритеты в своем почтовом ящике, сказал он на фестивале инноваций Fast Company 2024.

Все три генеральных директора являются лидерами рынка в области ИИ, но их личное, повседневное использование технологии кажется довольно простым, как и у других пользователей чат-ботов на всех уровнях работы.

По данным опроса Gallup, опубликованного в прошлом году, наиболее распространенными способами использования чат-ботов являются выдвижение идей, консолидация информации и автоматизация основных задач. По словам Альтмана, потребуется время, чтобы технология стала более полезной в широком спектре отраслей.

Он рассказал, что следующим шагом являются ИИ-агенты. Они созданы для автоматического выполнения многоэтапных задач по одной лишь подсказке пользователя. В прошлом месяце OpenAI публично представила модель агентного ИИ — функцию ChatGPT под названием Operator. По словам компании, он может автоматизировать такие задачи, как планирование отпуска, заполнение форм, бронирование столиков в ресторане и заказ продуктов.

Недавно Google также выпустила свой собственный агентский ИИ-продукт, а другие технологические компании, участвующие в гонке вооружений ИИ, такие как Meta* (запрещена на территории РФ), Microsoft, Amazon и Anthropic, по сообщениям, уже разрабатывают свои собственные версии.

«Представьте, что этот агент в конечном итоге будет способен делать большинство вещей, которые может делать инженер-программист в ведущей компании с несколькими годами опыта, — пишет Альтман. — У него не будет самых больших новых идей, он потребует большого человеческого контроля и управления, и в некоторых вещах он будет великолепен, но в других на удивление плох».

Неясно, сколько времени потребуется таким агентам, чтобы стать обычным явлением в офисах большинства людей. Согласно январскому отчету McKinsey and Company, только 13% американских сотрудников в настоящее время используют искусственный интеллект на работе.

Ранее в странах Евросоюза вступили в силу первые требования Регламента об искусственном интеллекте. Он был принят Европейским парламентом 13 марта 2024 года и одобрен Советом ЕС 21 мая 2024 года. Он регулирует использование искусственного интеллекта (ИИ) и его взаимодействие с людьми, начиная с потребительских приложений и заканчивая физическими средами.