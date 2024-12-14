Компания OpenAI объявила, что ее генеральный директор Сэм Альтман намерен пожертвовать $1 млн в фонд инаугурации Дональда Трампа, присоединившись к другим технологическим компаниям, стремящимся улучшить отношения с новым президентом.

В письменном заявлении Альтман отметил: «Президент Трамп приведет нашу страну в эпоху искусственного интеллекта, и я готов поддержать его усилия, чтобы Америка оставалась впереди». На этой неделе также стало известно, что технологические гиганты Amazon и Meta* (запрещена на территории РФ) внесут по $1 млн в фонд.

Дональд Трамп и основатель Amazon Джефф Безос в последние годы часто конфликтовали. Трамп заявлял, что потери почтовой службы США от доставки заказов в Amazon могут составлять в среднем $1,5 за каждую посылку. Он также обвинял компанию в недостаточном объеме уплаченных налогов. Однако Безос недавно сказал, что «очень оптимистично» настроен относительно нового президентства Трампа.

13 декабря стало известно, что Amazon сделает пожертвование в размере $1 млн в инаугурационный фонд Трампа и будет транслировать его официальное вступление в должность через стриминговый сервис Prime Video. Избранный президент США 12 декабря подтвердил, что на следующей неделе проведет встречу с Безосом.

Трамп также неоднократно высказывал недовольство в адрес соцсетей Meta*, утверждая, что они ограничивают консервативные взгляды. Однако в последние недели Марк Цукерберг, генеральный директор компании, встречался с президентом в его резиденции Мар-а-Лаго. Позже Meta* пожертвовала $1 млн в фонд Трампа, что противоречит предыдущей практике Цукерберга. Это решение было принято после предвыборной кампании, в ходе которой Трамп угрожал Цукербергу тюрьмой за попытки влияния на выборы.

До этого рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн, а чистый капитал Илона Маска перешагнул отметку в $300 млрд. Инвесторы уверены, что после выборов в США благодаря тесным связям Илона Маска с Дональдом Трампом, компания сможет добиться выгодного для Tesla регулирования автономных транспортных средств.