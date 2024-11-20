В списке наград Тома Брэди — семь перстней Суперкубка, три награды лучшего игрока Национальной футбольной лиги (НФЛ) и 15 выступлений на «матче всех звезд». Но, несмотря на все свои победы, спортсмен считает именно поражения самыми важными моментами в своей карьере.

Во время выступления на Глобальном форуме Fortune чемпион отметил, что никогда не смог бы добиться своего успеха, если бы не переживал неудачу за неудачей.

47-летний телеведущий вспомнил годы, проведенные в самом низу списка лучших квотербеков, сначала в школе, а затем в колледже при Мичиганском университете. По его словам, постоянные проигрыши в борьбе за место в стартовом составе в пользу других человек привили ему неустанное желание совершенствоваться и доказывать, что сомневающиеся не правы.

«Мне пришлось выкладываться на всю катушку в течение пяти лет в колледже, а до этого — еще четыре года в старших классах, — сказал Брэди. — Эти девять лет совершенствования и сделали из меня профессионала».

По словам футболиста, сегодня молодым спортсменам оказывают медвежью услугу, меняя школу или спортивную программу, когда дела идут не так, как им хотелось бы. Спортсмен считает, что его карьера никогда бы не состоялась, если бы ему не пришлось бороться за игровое время.

«Я бы ни за что не добился такого успеха, если бы не прошел через все трудности школьных и студенческих лет, — Том Брэди. — Я смотрю на многих молодых спортсменов, которым никогда не приходилось выходить за пределы своей зоны комфорта. Всю жизнь им говорят, какие они замечательные. У них есть люди, которые их опекают — поэтому им никогда не приходится выходить за рамки своих возможностей».

Чемпион утверждает, что для достижения настоящего успеха нужно быть готовым выйти из зоны комфорта и в некоторых случаях даже потерпеть неудачу. «Если вы столкнетесь с провалом, а потом вместе с коллегами придумаете, как преодолеть эту неудачу, вы обретете большую уверенность в себе, — добавил он. — А если у вас есть уверенность, то когда вам снова подвернется возможность добиться успеха, у вас будет гораздо больше шансов сделать это».

Вместо того, чтобы рассматривать неудачу как поражение, Брэди называет это возможностью совершенствоваться. Для спортсмена неудача — это «потрясающе». Она учит и заставляет заглянуть внутрь себя, чтобы понять, что можно улучшить. Оглядываясь на трудности на заре футбольной карьеры, чемпион заявляет, что ничего бы не изменил.

«Мы все сталкиваемся с трудностями, — сказал он. — Мы вспоминаем все самые трудные вещи, которые когда-либо случались в нашей жизни, и самые большие проблемы, с которыми мы когда-либо сталкивались. Оглядываясь на них, мы понимаем, что это было самое лучшее, что могло случиться».

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