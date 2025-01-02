В 2024 году 500 самых богатых людей мира стали еще богаче. По данным Bloomberg, их совокупное состояние достигло $10 трлн. Возглавляют список миллиардеров Илон Маск, Марк Цукерберг и Дженсен Хуанг. Состояние 25 самых богатых россиян увеличилось на $18,465 млрд.

Также в лидерах рейтинга оказались Ларри Эллисон, Джефф Безос, Майкл Делл и сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. За прошедший год восемь бизнесменов заработали более $600 млрд, что составляет 43% от $1,5 трлн, полученных всеми 500 богатейшими людьми.

Близкие отношения Маска с избранным президентом США Дональдом Трампом помогли ему увеличить стоимость компаний Tesla, SpaceX и xAI. Его состояние выросло до $442,1 млрд, что на $213 млрд больше, чем в начале года.

Разрыв в $237 млрд между ним и Безосом по данным декабря стал самым большим между первым и вторым местами в индексе Bloomberg за всю историю рейтинга.

В целом богатейшие люди мира заработали на фондовом рынке, который превзошел ожидания 2024 года. Индекс S&P 500 вырос на 24% благодаря небольшой группе акций, получившей название «Великолепная семерка».

Они включают в себя Tesla, Meta* Platforms(*запрещена на территории РФ) и Nvidia. На их долю пришлось более половины всех показателей фондового бенчмарка.

Победа Трампа на выборах также повлияла на рост индекса. На начало ноября S&P 500 достиг исторического максимума, став лучшим в истории показателем после дня выборов. За пять недель представленные там миллиардеры получили в совокупности $505 млрд, что составляет 34% от общего годового показателя.

Победа Трампа также привела к тому, что биткоин впервые превысил отметку в $100 тыс. Так, состояние Чангпенга Чжао из Binance Holdings, известного как CZ, выросло на 60% и достигло $55 млрд. Капитал соучредителя Coinbase Global Брайана Армстронга вырос более чем на 50%, до $11,1 млрд.

Общая стоимость состояний, отслеживаемых индексом Bloomberg Billionaires Index, составила $9,8 трлн на момент закрытия понедельника. По данным Всемирного банка, эта сумма сопоставима с совокупным валовым внутренним продуктом Германии, Японии и Австралии за прошлый год.

Наиболее заметно выросло состояние Трампа. Этому способствовали показатели его контрольного пакета акций Trump Media & Technology Group. Несмотря на убыток в $19,2 млн в прошлом квартале, ее рыночная стоимость на данный момент составляет более $7 млрд.

Генеральный директор Nvidia Хуанг пополнил свой чистый капитал на $76 млрд в 2024 году. Акции его компании почти утроились в цене, а в июне она впервые стала самой дорогой в мире.

Марк Цукерберг в прошедшем году выплатил антимонопольный штраф ЕС в размере $841 млн, а также столкнулся с сомнениями инвесторов в отношении многомиллиардной инициативы компании в области искусственного интеллекта. Не смотря на это, состояние генерального директора Meta* в этом году увеличилось на $81 млрд, поскольку акции компании выросли почти на 70%.

Китайские миллиардеры — генеральный директор Tencent и генеральный директор Xiaomi — в этом году заработали $81 млрд. Генеральный директор Pony Ma, председатель совета директоров Xiaomi Лэй Цзюнь и соучредитель Cambricon Technologies Чэнь Тяньши, в 2024 году увеличили свое состояние на 14%.

В 2024 году молодые миллиардеры увеличили свое состояние более чем в два раза по сравнению со своими старшими коллегами. Бизнемены моложе 60 лет составляют 27% индекса.

Состояние Бернара Арно, Франсуазы Беттенкур-Мейерс и Франсуа Пино в 2024 году понесло большие потери. После нескольких лет роста, вызванного пандемией, когда покупки предметов роскоши вытеснили расходы на рестораны и развлечения, замедление продаж стоило этим трем миллиардерам в общей сложности $71 млрд.

Колин Хуанг пережил самое большое падение состояния среди китайских миллиардеров. Магнат электронной коммерции, стоящий за компанией Temu, ненадолго стал самым богатым человеком Китая в августе, но закончил год с убытком в $18 млрд.

Председатель совета директоров мексиканского конгломерата розничной торговли и банковских услуг Grupo Elektra SAB Рикардо Салинас потерял более половины своего капитала за один день. Это произошло после того, как акции компании упали после заявления о том, что его обманул бывший финансовый советник.

Карлос Слим, владеющий крупными пакетами акций латиноамериканских компаний в телекоммуникационном, банковском, строительном и энергетическом секторах, в 2024 году потерял $26 млрд. Его состояние пострадало из-за валютных курсов и ослабления рынков после июньской победы Клаудии Шейнбаум на президентских выборах в Мексике.

Фам Нхат Вуонг, вьетнамский магнат, владеющий активами в сфере девелопмента, розничной торговли и здравоохранения также перенес значительные потери. Акции его компании по производству электромобилей Vinfast Auto упали примерно на 70% в начале года. С тех пор акции восстановились, но падение стоило Вуонгу почти половины его капитала.

На начало 2024 года общее состояние 25 самых богатых россиян составляло $347,62 млрд., а к его концу увеличилось на $18,465 млрд. Больше всех за год ($5 млрд) заработал бенефициар НЛМК Владимир Лисин.

Первую строчку в рейтинге россиян-миллиардеров занимает крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние за прошлый год увеличилось на $736 млн, до $31,8 млрд.

На втором месте оказался Лисин с $29 млрд, а на третьем — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, который за год разбогател на $2,59 млрд, до $27,2 млрд.

Напомним, что основатель ByteDance, известной своим популярным приложением TikTok, Чжан Имин впервые стал самым богатым человеком Китая, согласно списку, составленному исследовательским институтом Hurun. 44-летний Чжан с личным состоянием в $49,3 млрд обошел «короля бутилированной воды» Чжуна, чье состояние сократилось на 24% до $47,9 млрд.