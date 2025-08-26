Spotify добавляет функцию личных сообщений, стремясь превратиться в более социальную платформу для обмена музыкой и подкастами. Теперь пользователи смогут переписываться прямо в приложении, а история поделившегося контента сохранится внутри сервиса.

Alexander Shatov, Unsplash

Общение доступно только один на один и только с теми, с кем вы уже делились треками или плейлистами. Это касается и участников тарифов Family или Duo. Чтобы начать чат, нужно отправить запрос, который собеседник должен одобрить.

Кроме того, ссылку на чат можно получить и за пределами Spotify — например, через Instagram*, WhatsApp* или TikTok. Компания подчеркивает, что пользователи и дальше могут делиться музыкой на других платформах, а встроенные сообщения лишь дополняют эти возможности.

Новая функция запускается для бесплатных и премиум-пользователей старше 16 лет в ряде стран Латинской и Южной Америки, позже — в США, Канаде, ЕС, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Работать она будет только в мобильных версиях.

Хотя Spotify постепенно усиливает социальные инструменты — от комментариев к подкастам до видеоленты, — часть аудитории критикует сервис за перегруженность интерфейса. При желании сообщения можно отключить в настройках конфиденциальности.

* принадлежит Meta, которая запрещена на территории РФ и признана экстремистской.