Стартап, занимающийся борьбой с фейками и ложной информацией, продемонстрировал свои разработки, сообщает TechCrunch. ForceField создал набор программных интерфейсов под названием MARQ, которые предназначены для проверки подлинности контента.

По прогнозам европейского правоохранительного агентства Europol, опубликованным в 2022 году, к 2026 году 90% всего онлайн-контента будет генерироваться ИИ. Интернет уже сейчас переполнен материалами, либо полностью, либо частично созданными ИИ. Крупные технологические компании вынуждены разрабатывать новые инструменты для решения этой проблемы.

В прошлом месяце Google объявила, что вскоре начнет отмечать в своей поисковой системе изображения, созданные искусственным интеллектом, следуя примеру Meta* (запрещена на территории РФ), которая уже делает это в Facebook* и Instagram*. YouTube, между тем, позволяет пользователям запрашивать удаление контента, имитирующего их лицо или голос.

На сегодняшний день существует целый ряд стартапов, решающих проблему обнаружения дипфейков различными способами. Среди них Clarity, Reality Defender и Truepic, которые в последние годы привлекли значительные инвестиции.

ForceField, в свою очередь, сосредоточился на устройствах, а не на контенте. Это означает, что технология способна обрабатывать любой поток данных, на любом устройстве. Она может маркировать данные для проверки в режиме реального времени, будь то мобильное приложение, система управления камеры видеонаблюдения или дрона.

Первый продукт ForceField под названием HashMarq проверяет предоставленный контент и маркирует его. Вместо того чтобы использовать сторонние методы или водяные знаки, технология Forcefield создает «цепочку хранения» для установления подлинности, выясняя, был ли конкретный контент изменен с помощью ИИ.

«Мы используем блокчейн самым естественным и целенаправленным образом, — говорит основательница и глава стартапа MC Спано. — Мы проверяем подлинность всех собранных данных, таких как видео, фото, аудиофайлы, скриншоты мобильных устройств, а также защищаем и проверяем подлинность любых мультимедийных данных, собранных на любом IoT, то есть на любом устройстве».

Корпоративные клиенты, среди которых могут быть как руководители информационных служб, так и сотрудники отделов безопасности, получат доступ к технологии через API или SDK, которые они интегрируют в свои собственные приложения. Таким образом, HashMarq, по сути, служит цифровым сертификатом для контента, прошедшего проверку на подлинность.

Несмотря на то, что ForceField был основан в 2021 году, Спано говорит, что работа над технологией началась в 2018 году, когда она подверглась нападению в Нью-Йорке и столкнулась с серьезными трудностями при сборе и предоставлении доказательств, требуемых правоохранительными органами.

«Я знала, что камеры есть, я знала, что доказательства можно собрать, — сказала Спано. — Но когда я обратилась в полицию Нью-Йорка, мне отказали в повестке, и мне пришлось самой идти к владельцу камеры, чтобы запросить запись. Я скопировала ее на свой телефон, а когда передала запись в полицию, там сказали, что она не может быть принята к рассмотрению».

ForceField уже сотрудничает со страховым гигантом Erie, а Спано говорит, что компания также подписала договоры о намерениях еще с тремя клиентами и планирует выйти на рынок в первом квартале 2025 года.

На данный момент компания финансируется за счет бутстрэппинга (Спано продала предыдущую компанию) и капитала, предоставленного частными инвесторами, включая актера Дебру Мессинг, а также Вильфредо Фернандеса, руководителя отдела по связям с правительством X и скаута в венчурной фирме Lightspeed. ForceField также получила финансирование благодаря участию в Techstars в прошлом году, и получила стратегические инвестиции от своего клиента, компании Erie Insurance.

Ранее сообщалось, что в Госдуму планируется внести законопроект, предусматривающий штраф до 1,5 млн руб. или лишение свободы на срок до двух лет за преступления с использованием дипфейков. Его авторы — глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) и сенатор Алексей Пушков.