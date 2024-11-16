Стивен Кинг объявил о своем уходе с X, назвав платформу «слишком токсичной», сообщает The Guardian. Кинг отметил, что его никто не выгонял, и он сам решил перейти в конкурирующую соцсеть Threads* (принадлежит Meta*, которая запрещена на территории РФ). Газета The Guardian, немецкий футбольный клуб «Санкт-Паули», актер Джейми Ли Кертис, американский тележурналист Дон Лемон и испанская газета La Vanguardia также заявили, что больше не будут публиковать материалы на X.

Недавно автор романов «Сияние» и «Побег из Шоушенка» написал на сайте X: «Я ухожу из Twitter. Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной». Ссылаясь на конкурирующую платформу, запущенную компанией Марка Цукерберга Meta*, он добавил: «Если хотите, следуйте за мной на Threads*».

Кинг и раньше конфликтовал с Маском по поводу его прав собственности на платформу. Вскоре после того, как генеральный директор X завершил сделку по приобретению Twitter за $44 млрд в 2022 году, Кинг пригрозил уйти с платформы. Это произошло после сообщения о том, что соцсеть будет взимать с пользователей $20 за сохранение их синей галочки верификации. Автор также упрекал Маска во время президентской избирательной кампании, в ходе которой глава Tesla использовал свой аккаунт для поддержки кандидатуры Трампа.

Газета The Guardian заявила, что больше не будет публиковать контент со своих официальных аккаунтов на X из-за «тревожного контента» и «ультраправовой теории заговора и расизма». При этом у издательства более 80 аккаунтов и около 27 млн подписчиков в социальной сети.

«Санкт-Паули», команда высшего дивизиона немецкой Бундеслиги, также объявила, что больше не будет пользоваться X, назвав социальную сеть «машиной ненависти». La Vanguardia, четвертая по читаемости газета Испании, заявила, что прекращает публиковать сообщения на платформе, поскольку она превратилась в «эхо-камеру» для дезинформации и теорий заговора.

Объявляя о своем уходе в Instagram*, Ли Кертис написала, что ей необходимо спокойствие, чтобы принять то, что она не может изменить. Лемон заявил, что X больше не является местом для «честных дебатов и дискуссий, прозрачности и свободы слова».

Центр по противодействию цифровой ненависти также покинул X, ссылаясь на изменения в правилах и условиях сайта. Согласно им, все судебные споры, связанные с новыми правилами платформы, будут рассматриваться в штате Техас, что, по их мнению, будет выгодно Маску.

Ранее социальная сеть Bluesky, привлекающая новых пользователей, уходящих с X, объявила, что не будет использовать контент своих подписчиков для обучения искусственного интеллекта. Это заявление было сделано в тот же день, когда X ввел новые правила и начал применять открытые посты для обучения ИИ.