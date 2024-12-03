Трой Бонде и Уинстон Альфиери начали свой бизнес в 2020 году, когда им было по 20 лет. Предприниматели считают, никогда бы не стали такими успешными, если бы были умнее. Они перечислили $9 тыс. человеку в Китае, которого они никогда не видели и общались только по WhatsApp. Сейчас их продукт Sauz, соус для макарон, популярный среди зумеров, продается в розницу по всей стране. Друзья рассказали CNBC историю своего пути.

На момент открытия собственного дела друзья были студентами Университета Южной Калифорнии. Во времена пандемии COVID-19 было прекращено очное обучение и их отправили на домашнее. Во время скучного пребывания на карантине юноши увидели возможность для создания бизнеса.

Друзья обратились к производителю медицинских товаров в Китае с идеей создания комбинированного устройства, которое могло бы одновременно выдавать дезинфицирующее средство и измерять температуру. Выяснилось, что оно уже находится в производстве.

Молодые люди получили образец продукта и написали о нем в местный школьный округ Калифорнии. Вскоре Бонде и Альфиери получили заказ на поставку устройств на сумму около $20 тыс. Им пришлось занять у своих родителей $9 тыс, чтобы отправить их китайскому производителю. Бонде называет это решение «прелестью наивности начинающего предпринимателя», а Альфиери описывает его как «самый страшный момент» в их жизни.

«Сегодня я бы никогда не перевел $9 тыс. производителю в Китае, с которым никогда не разговаривал лично, — говорит Бонде. — Но мы сделали это. И через полторы недели две паллеты оказались у входной двери моих родителей».

Бизнес, который они назвали NextPace Ventures, довольно быстро рос, и в итоге к друзьям обратились такие крупные клиенты, как Best Western. «Честно говоря, это был самый сумасшедший бизнес в мире», — утверждает Бонде.

У молодых людей не было никаких маркетинговых расходов, не было сотрудников или бухгалтерского отдела. Не было никаких формальностей и никакого бюджета. По их словам, это были полгода «огромного, огромного роста». Но уже через три месяца они поняли, что доходы не будут расти такими же темпами, как раньше, и значительно снизятся.

Работая над NextPace Ventures, друзья проводили большую часть ночей в офисе отца Альфиери. Чтобы подкрепиться в течение долгих дней, когда они обзванивали потенциальных клиентов по электронной почте, они готовили классическую еду для студентов колледжа — пасту с соусом из банки.

Во время визитов в местный магазин Whole Foods ребята обратили внимание на такие бренды, как Olipop и Poppi, которые произвели фурор в отделе напитков благодаря яркой и красочной упаковке. По их мнению, такой энергии не хватало в отделе соусов для пасты.

По словам Бонде, они чувствовали, что у пасты большой рынок с возможностями. Для создания бренда Sauz они вложили всю прибыль, полученную от первого предприятия, в размере $150 тыс. Чтобы найти дополнительные деньги, Альфиери и Бонде продали машины.

В то время Бонде проходил практику в инвестиционном банке, а Альфиери — в фирме, занимающейся недвижимостью. Их родители были довольны тем, что их сыновья получили дипломы в частных школах и занялись обычной карьерой. Донести до своих семей новость о том, что они не будут следовать этому плану, юношам было сложно.

«Сказать родителям, что мы собираемся зарабатывать на жизнь продажей макаронного соуса, было самым безумным разговором, который нам когда-либо приходилось вести с семьей», — говорит Бонде.

Большую часть денег друзья потратили на то, чтобы нанять специалиста для разработки соусов и заплатить агентству по маркетингу и дизайну для создания красочной и яркой упаковки, которая помогла бы им выделиться из общей массы. Выбор вкусов был еще одним рискованным предприятием.

В отделе соусов для пасты было полно базиликовых маринадов и сливочных альфредо. Альфиери и Бонде хотели сделать что-то необычное. Они с интересом наблюдали за ростом популярности Mike’s Hot Honey и за тем, как этот пряный и сладкий топпинг стал повсеместно использоваться в пиццериях по всей стране.

«Мы хотели довериться своей интуиции», — сказал Бонде. В качестве первых двух вкусов Sauz они выбрали Hot Honey Marinara (острая медовая маринара) и Summer Lemon Marinara (летняя лимонная маринара), уверенные, что покупатели будут в восторге от них так же, как и они сами.

Далее молодые люди предложили свой продукт компании Erewhon, крупной продуктовой сети Лос-Анджелеса. Предприниматели и не надеясь получить ответ. Друзья были поражены, когда Erewhon ответила на их предложение и попросила образцы.

Через две недели они получили разрешение на продажу в магазинах. У Бонде и Альфиери была только одна проблема: отсутствие товара. Они отправили образцы, которые были приготовлены в их научно-исследовательском центре. Друзья не были готовы к производству. По словам Бонде, с момента получения разрешения на выпуск Erewhon до начала продаж прошло около 8-12 месяцев.

«Получить помидоры было одним из самых сложных моментов, — рассказал Альфиери. — Все остальные конгломератные бренды годами заключали контракты на поставку томатов из-за COVID-19. Мы же пытались получить хоть немного, чтобы сделать 4 тыс. банок».

Бренд официально появился в Erewhon в июле 2023 года. В январе 2024 года он начал распространяться среди розничных продавцов и в мае появился в супермаркетах Whole Foods. В июле он дебютировал в магазинах Target, выведя бренд и его 25- и 24-летних основателей на новый уровень.

Линейка вкусов Sauz теперь включает в себя Creamy Calabrian Vodka (сливочная калабрийская водка) и Wild Rosemary Marinara (маринара из дикого розмарина). Согласно документам, бренд, который привлекал клиентов с помощью постов на TikTok и Instagram* (принадлежит Meta*, которая запрещена на территории РФ), сейчас приносит около $1 млн в месяц, а соусы продаются по цене от $8 до $10.

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