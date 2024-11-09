Федеральный судья постановил, что генеральный директор Meta Platforms* (запрещена и признана экстремистской в РФ) Марк Цукерберг не несет личной ответственности по 25 искам, обвиняющим его компанию в привыкании детей к социальным сетям, сообщает Reuters.

Окружной судья США Ивонн Гонсалес Роджерс в Окленде, штат Калифорния, отвергла обвинения в том, что Цукерберг руководил усилиями Meta*, направленными на сокрытие от детей серьезных рисков для психического здоровья, связанных с использованием Facebook* и Instagram*.

Однако истцы утверждают, что соучредитель Meta* виновен, поскольку он игнорировал неоднократные внутренние предупреждения о рисках и публично преуменьшал их. Но судья не обнаружила конкретики в том, что Цукерберг сделал неправильно, и заявила, что «контроль над корпоративной деятельностью сам по себе недостаточен» для установления ответственности.

Истцы подали иски в соответствии с законами 13 штатов США: Аризона, Колорадо, Коннектикут, Джорджия, Мэриленд, Нью-Йорк, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Южная Каролина, Техас, Вирджиния и Висконсин.

Эти 25 исков входят в число нескольких сотен других исков, поданных детьми, их семьями и школьными округами с требованием возмещения ущерба от Meta*, Google от Alphabet, TikTok от ByteDance и Snap от Snapchat из-за зависимости от социальных сетей.

Превин Уоррен, партнер в Motley Rice, представляющий истцов, заявил, что его клиенты продолжат собирать доказательства, «чтобы раскрыть правду о том, как крупные технологические компании сознательно поставили прибыль выше безопасности наших детей».

Тем временем, десятки генеральных прокуроров штатов США возбуждают аналогичные дела против Meta*, связывая ее платформы социальных сетей с тревогой, депрессией, бессонницей, вмешательством в образование и повседневную жизнь.

Ранее Южная Корея обязала владельца социальной сети Facebook* компанию Meta* выплатить 21,62 млрд вон ($15,67 млн) в качестве штрафа. Это произошло после того, как выяснилось, что компания собирала конфиденциальные данные пользователей и предоставляла их рекламодателям без законных оснований.