По мере распространения супербактерий по всему миру смертность от резистентности к противомикробным препаратам может удвоиться, считает бывший главный врач Великобритании Салли Дэвис. При этом проблема не является непреодолимой, уточняет она.

По словам Дэвис, существует реальная опасность того, что стандартные процедуры, как операции или роды, могут нести риски для жизни из-за распространения бактерий, обладающих устойчивостью к противомикробным препаратам (AMR).

По оценкам ученых, к 2050 году уровень смертности от AMR удвоится. Так, по их прогнозам, в течение следующих 25 лет от супербактерий погибнут почти 40 млн человек, причем в особой группе риска находятся пожилые люди.

Среди людей старше 70 лет смертность выросла на 80% с 1990 года. По мере старения населения все больше людей живут с хроническими заболеваниями, что делает их более уязвимыми для AMR, утверждают исследователи. При этом последние данные показывают, что уровень заражения супербактериями снижается среди детей младше пяти лет.

Современные врачи стараются максимально ограничить назначение антибиотиков. Однако это не единственный путь распространения резистентности. Около 70% всех антибиотиков дается скоту, у которого может развиться резистентность.

Проблемы, которые предстоит решить в борьбе с AMR, не являются непреодолимыми, считает Дэвис. При этом она отмечает, что необходимо действовать быстро.

Этот вопрос поднимался на форуме стран «Большой семерки». «Однако адекватных действий по-прежнему не предпринимается и в наступающем году эта проблема должна быть решена в обязательном порядке», — добавила она.

Напомним, что ранее группа ученых из Университета Макмастера обнаружила бактериофаги, которые формируют трехмерные структуры, напоминающие цветы. Эти структуры оказались в 100 раз более эффективными в поиске бактерий, чем обычные фаги. Исследование может открыть новые возможности для диагностики и лечения заболеваний.