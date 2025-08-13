Роскомнадзор частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp* из-за мошенников. Редакция «Инк» разобралась, как это возможно, поможет ли мера в борьбе с киберпреступностью, и отдельно составила список, чем их заменить.

Unsplash

Как будут блокировать звонки

Технически голосовые звонки отделены от иных функций мессенджеров, пояснил бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий.

«Голосовые звонки могут быть заблокированы различными способами. Это может быть блокировка по самим протоколам, по адресам серверов, обслуживающих голосовые звонки, а также за счет снижения полосы пропускания и ухудшения качества голосового соединения, вплоть до невозможности осуществить звонок», — добавил он.

Почему Telegram и WhatsApp привлекательны для мошенников

Ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Евгений Егоров рассказал об особенностях использования мессенджеров злоумышленниками:

WhatsApp представляет интерес для злоумышленников из-за большого охвата пользователей и политика конфиденциальности. Если в Telegram пользователь может полностью заблокировать звонки от незнакомых номеров, то в мессенджере от Meta может лишь отключить звук для таких звонков, но продолжит их принимать.

Через WhatsApp злоумышленники предпочитают распространять фейковые панические новости: при пересылке таких сообщений в чате не указывается первоисточник информации.

Экосистема Telegram используется киберпреступниками по максимуму: там действуют чат-боты, через которые в мошеннические группы вступают новые участники (так называемые «воркеры»), ведется обмен информацией между злоумышленниками, а также создаются по шаблонам мошеннические, фишинговые и вредоносные ресурсы для совершения преступлений.

«Я сталкивался с мошенническим звонком в WhatsApp один раз за три года и ни разу — в Telegram».



Егоров рассказал, что и Telegram, и WhatsApp активно используются для мошенничества и других киберпреступлений. В обоих мессенджерах злоумышленники совершают мошеннические аудио- и видеозвонки от имени различных организаций, маскируя подставные аккаунты с использованием символики и названий госведомств. Они также рассылают фишинговые сообщения и ведут личную переписку с потенциальными жертвами, которых приводят из других сервисов — например, популярных площадок бесплатных объявлений.

В то же время Лукацкий поделился личным опытом и отметил, что за три года ему лишь один раз позвонил мошенник WhatsApp, а в Telegram он и вовсе не сталкивался с такой проблемой.

В каких мессенджерах доступны звонки после блокировки функции в Telegram и WhatsApp

Мы собрали подборку альтернативных мессенджеров для голосовой и видеосвязи.

Google Meet — предлагает встречи до 100 участников, интеграцию с Google Календарем, шифрование данных.

— предлагает встречи до 100 участников, интеграцию с Google Календарем, шифрование данных. FaceTime — подойдет для пользователей техники Apple, позволяет звонить без установки дополнительных приложений.

— подойдет для пользователей техники Apple, позволяет звонить без установки дополнительных приложений. Whereby — работает в браузере без установки, удобен для малых групп (до 4 участников бесплатно).

— работает в браузере без установки, удобен для малых групп (до 4 участников бесплатно). Zoom — бесплатная версия имеет ограничение на длительность звонка до 40 минут, платная снимает этот лимит. Поддерживает до 100 участников в конференции.

— бесплатная версия имеет ограничение на длительность звонка до 40 минут, платная снимает этот лимит. Поддерживает до 100 участников в конференции. « Яндекс. Мессенджер» — предлагает преобразование голосовых сообщений в текст, проведение онлайн-встреч, опросов.

— предлагает преобразование голосовых сообщений в текст, проведение онлайн-встреч, опросов. Compass — корпоративный мессенджер для стартапов и малого бизнеса. Поддерживает видеоконференции для 1000+ участников, трехступенчатую авторизацию.

— корпоративный мессенджер для стартапов и малого бизнеса. Поддерживает видеоконференции для 1000+ участников, трехступенчатую авторизацию. Продукты VK — VK Мессенджер, Max и VK Teams — подходят для личных и корпоративных задач.

— VK Мессенджер, Max и VK Teams — подходят для личных и корпоративных задач. eXpress — поддерживает видеозвонки на 250+ участников, end-to-end шифрование, интеграцию со сторонними сервисами.

— поддерживает видеозвонки на 250+ участников, end-to-end шифрование, интеграцию со сторонними сервисами. Dialog — мессенджер от Сбербанка для корпоративного общения, включает обмен сообщениями, передачу файлов, аудио- и видеозвонки.

— мессенджер от Сбербанка для корпоративного общения, включает обмен сообщениями, передачу файлов, аудио- и видеозвонки. TamTam — мессенджер от Mail.ru Group с поддержкой чатов до 20 тыс. участников, позволяет обмениваться файлами до 2 ГБ без сжатия, проводить групповые видеозвонки.

Однако оба эксперта сошлись во мнении, что после блокировки звонков в Telegram и WhatsApp мошенники переключатся на российские мессенджеры. «Голосовые аудио- и видеозвонки остаются важной составляющих многих мошеннических схем, связанных с социальной инженерией, включая финансовое мошенничество, FakeBoss, FakeDate и многих других. Эти схемы постоянно развиваются и меняются», — резюмировал Егоров.

* принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.