Роскомнадзор частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp* из-за мошенников. Редакция «Инк» разобралась, как это возможно, поможет ли мера в борьбе с киберпреступностью, и отдельно составила список, чем их заменить.
Технически голосовые звонки отделены от иных функций мессенджеров, пояснил бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий.
«Голосовые звонки могут быть заблокированы различными способами. Это может быть блокировка по самим протоколам, по адресам серверов, обслуживающих голосовые звонки, а также за счет снижения полосы пропускания и ухудшения качества голосового соединения, вплоть до невозможности осуществить звонок», — добавил он.
Ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Евгений Егоров рассказал об особенностях использования мессенджеров злоумышленниками:
Егоров рассказал, что и Telegram, и WhatsApp активно используются для мошенничества и других киберпреступлений. В обоих мессенджерах злоумышленники совершают мошеннические аудио- и видеозвонки от имени различных организаций, маскируя подставные аккаунты с использованием символики и названий госведомств. Они также рассылают фишинговые сообщения и ведут личную переписку с потенциальными жертвами, которых приводят из других сервисов — например, популярных площадок бесплатных объявлений.
В то же время Лукацкий поделился личным опытом и отметил, что за три года ему лишь один раз позвонил мошенник WhatsApp, а в Telegram он и вовсе не сталкивался с такой проблемой.
Мы собрали подборку альтернативных мессенджеров для голосовой и видеосвязи.
Однако оба эксперта сошлись во мнении, что после блокировки звонков в Telegram и WhatsApp мошенники переключатся на российские мессенджеры. «Голосовые аудио- и видеозвонки остаются важной составляющих многих мошеннических схем, связанных с социальной инженерией, включая финансовое мошенничество, FakeBoss, FakeDate и многих других. Эти схемы постоянно развиваются и меняются», — резюмировал Егоров.
* принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.