Австралийский регулятор в сфере интернет-безопасности оштрафовал платформу Telegram на сумму около 1 млн австралийских долларов ($640 тыс.) за задержку с ответом на вопросы о мерах, принятых компанией для предотвращения распространения экстремистских материалов с применением насилия и жестоким обращением с детьми.

В марте 2024 года комиссия по электронной безопасности запросила информацию у социальных медиаплатформ YouTube, X и Facebook* (принадлежит Meta, запрещена на территории РФ), Telegram и Reddit, и обвинила их в том, что они не приняли достаточных мер, чтобы помешать экстремистам использовать прямые трансляции, алгоритмы и рекомендательные системы для вербовки пользователей.

Telegram и Reddit должны были ответить на запрос до мая 2024 года, но Telegram предоставил свой ответ только в октябре. «Прозрачность является обязательным требованием в Австралии, и это действие подтверждает важность соблюдения австралийского законодательства всеми компаниями», — заявил комиссар по вопросам электронной безопасности Джули Инман Грант.

По ее словам, задержка Telegram с предоставлением информации помешала eSafety принять меры по обеспечению безопасности в Интернете.

Telegram заявила, что в прошлом году она полностью ответила на все вопросы eSafety. «Несправедливое и непропорциональное наказание касается только сроков ответа, и мы намерены подать апелляцию», — говорится в электронном письме компании.

В декабре представители разведки Австралии заявили, что каждое пятое расследованное дело о борьбе с терроризмом касается несовершеннолетних. Telegram находится под пристальным вниманием во всем мире с тех пор, как основатель платформы Павел Дуров в августе стал фигурантом официального расследования во Франции.

Грант заявила, что крупные технологические компании должны принять меры для предотвращения неправомерного использования своих услуг, поскольку угроза, исходящая от экстремистских материалов в интернете, становится все более опасной.

Если Telegram решит проигнорировать уведомление о штрафе, eSafety будет добиваться гражданского штрафа в суде, сказалаа Грант.

Напомним, что, в начале года, Таганский суд Москвы постановил взыскать с мессенджера Telegram штраф в размере 4 млн руб. Согласно материалам дела об административном правонарушении, причиной стал отказ удалить каналы с пропагандой «Исламского государства» (*террористическая организация, запрещена в РФ), а также информацию о продаже поддельных документов.