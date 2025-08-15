Совокупный охват Telegram во втором квартале 2025 года впервые среди мессенджеров в России превысил отметку в 100 млн человек, достигнув 100,94 млн уникальных пользователей. Об этом «Инку» сообщили в МТС AdTech. За год аудитория платформы выросла на 26%, увеличившись почти на 20 млн человек.

Unsplash

По данным анализа, в июле месячная уникальная аудитория Telegram составила 92,7 млн человек, что сопоставимо с показателями WhatsApp (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) — 93,5 млн пользователей.

В отличие от конкурента, демонстрирующего минимальную динамику, Telegram показал средний ежемесячный прирост ежедневной аудитории на уровне 0,2%, или около 60 тыс. человек. Эксперты отмечают, что это связано с развитием платформы как универсального инструмента для обмена сообщениями, получения новостей, продвижения услуг и общения с компаниями и инфлюенсерами.

При этом в среду, 13 августа, Роскомнадзор частично заблокировал звонки в Telegram, а также WhatsApp, объяснив это противодействием преступникам.

Среди пользователей 62% заходят в Telegram ежедневно, а 90% — регулярно в течение месяца. Для сравнения, в WhatsApp ежедневная активность отмечается у 67% аудитории, а регулярная — у 92%. Лишь 10% пользователей Telegram посещают его реже раза в месяц, что может быть вызвано использованием нескольких аккаунтов на двух-трех телефонных номера. Наиболее частые посещения приходятся на интервал с 12 до 15 часов по местному времени.

В региональном разрезе лидерами по доле ежемесячной аудитории Telegram от всего населения стали Магаданская область (71%), Республика Саха (Якутия) и Санкт-Петербург (по 70%). Далее следуют Приморский край, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (по 69%), а также Камчатский край (68%). Замыкают топ Амурская область, Ленинградская область и Мурманская область с показателем 67%.