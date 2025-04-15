OpenAI разрабатывает аналог социальной сети Х, принадлежащей Илону Маску, сообщает The Verge со ссылкой на источники. По их данным, проект находится на ранней стадии, но уже разработан внутренний прототип.
Собеседники издания отметили, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в частном порядке запрашивал у сторонних специалистов отзывы о проекте. Неясно, планирует ли компания выпустить социальную сеть как отдельное приложение или интегрировать ее в ChatGPT, отмечает The Verge.
Издание пишет, что соцсеть предоставит OpenAI уникальные данные в режиме реального времени, имеющиеся у X и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и помогающие обучать их модели ИИ. Так, в конце марта Маск объединил свою соцсеть и ИИ-стартап xAI в одну компанию.
Кроме того, возможный запуск соцсети, скорее всего, усилит конфликт между Альтманом и Маском, который был одним из соучредителей компании, но в 2018 году покинул совет директоров.
В 2024 году Маск подал в суд на OpenAI и Альтмана, обвинив компанию в том, что она отошла от своей некоммерческой миссии ради прибыли. Альтман отрицает эти обвинения. Он утверждает, что Маск пытается помешать работе конкурента своего ИИ-стартапа xAI.
Компания также опубликовала документы, согласно которым Маск поддерживал превращение OpenAI в коммерческую структуру, но покинул ее, потому что не мог получить над ней контроль.
В феврале этого года Маск предложил купить контролирующую OpenAI некоммерческую организацию за $97,4 млрд, однако совет директоров компании отказал ему.
В начале апреля OpenAI подала встречный иск против Маска, обвинив его в систематическом давлении, и попросила суд запретить бизнесмену осуществлять «дальнейшие незаконные и неправомерные действия» в отношении компании.