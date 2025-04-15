OpenAI разрабатывает аналог социальной сети Х, принадлежащей Илону Маску, сообщает The Verge со ссылкой на источники. По их данным, проект находится на ранней стадии, но уже разработан внутренний прототип.

Фото: Unpsplash

Собеседники издания отметили, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в частном порядке запрашивал у сторонних специалистов отзывы о проекте. Неясно, планирует ли компания выпустить социальную сеть как отдельное приложение или интегрировать ее в ChatGPT, отмечает The Verge.

Издание пишет, что соцсеть предоставит OpenAI уникальные данные в режиме реального времени, имеющиеся у X и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и помогающие обучать их модели ИИ. Так, в конце марта Маск объединил свою соцсеть и ИИ-стартап xAI в одну компанию.

Кроме того, возможный запуск соцсети, скорее всего, усилит конфликт между Альтманом и Маском, который был одним из соучредителей компании, но в 2018 году покинул совет директоров.

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В 2024 году Маск подал в суд на OpenAI и Альтмана, обвинив компанию в том, что она отошла от своей некоммерческой миссии ради прибыли. Альтман отрицает эти обвинения. Он утверждает, что Маск пытается помешать работе конкурента своего ИИ-стартапа xAI.

Компания также опубликовала документы, согласно которым Маск поддерживал превращение OpenAI в коммерческую структуру, но покинул ее, потому что не мог получить над ней контроль.

В феврале этого года Маск предложил купить контролирующую OpenAI некоммерческую организацию за $97,4 млрд, однако совет директоров компании отказал ему.

В начале апреля OpenAI подала встречный иск против Маска, обвинив его в систематическом давлении, и попросила суд запретить бизнесмену осуществлять «дальнейшие незаконные и неправомерные действия» в отношении компании.