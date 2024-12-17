Платформа микроблогов Threads компании Meta* (запрещена на территории РФ) стремительно развивается с момента ее запуска в прошлом году. Это происходит, в первую очередь, благодаря оттоку пользователей из соцсети X. Генеральный директор компании Марк Цукерберг заявил, что Threads ежедневно используют более 100 млн человек, а ежемесячное число активных пользователей достигло 300 млн по сравнению с 275 млн в ноябре.

Хотя Threads регулярно обновляет данные о месячных показателях, компания впервые предоставила информацию о количестве активных пользователей в день.

Платформа была запущена в июле 2023 года. Тогда миллионы пользователей покинули X после того, как социальную сеть приобрел Илон Маск.

Threads быстро стала одной из крупнейших социальных сетей, ориентированных на текстовый контент. В апреле она достигла отметки в 150 млн MAU, а в августе — 200 млн MAU, то есть всего за три месяца платформа набрала 75 млн активных пользователей.

В последнее время Meta* активно публикует информацию о статистике и функциях, поскольку конкурирующая социальная сеть Bluesky, насчитывающая более 25 млн пользователей, также выигрывает от ухода пользователей из X. Ранее Адам Моссери отметил, что Threads регистрирует миллион пользователей в день в течение трех месяцев подряд.

Компания пытается привлечь больше людей на сервис, постоянно внедряя новые функции, например, пользовательские ленты, «стартовые пакеты» для новых пользователей, а также возможность индивидуальной настройки ленты.

Ранее стало известно о том, что с увеличением числа знаменитостей и инфлюенсеров на Bluesky сервис столкнулся с тем, что многие пользователи начали выдавать себя за других людей. В связи с этим компания объявила о том, что увеличила число модераторов в четыре раза, что позволит оперативнее реагировать на сообщения о фейковых аккаунтах.