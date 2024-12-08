Американские создатели контента на TikTok попросили подписываться на их каналы на конкурирующих платформах, таких как Meta* (запрещена в РФ и признана экстремистской) Instagram* и YouTube от Alphabet, после того, как федеральный апелляционный суд постановил, что приложение может быть запрещено, если компания не продаст его до 19 января.

В США TikTok вырос до 170 млн пользователей, особенно среди молодых людей. Он переманил рекламодателей у некоторых крупнейших игроков и добавил коммерческую платформу TikTok Shop, которая стала торговой площадкой для малого бизнеса.

Конгресс США, опасаясь, что китайские владельцы TikTok собирают информацию об американских потребителях, принял закон, требующий от его владельца, компании ByteDance, отказаться от TikTok в США или ему придется столкнутся с запретом. В пятницу федеральный апелляционный суд подтвердил этот закон.

«Впервые я осознаю, что многое из того, над чем я работал, может исчезнуть, — сказал Крис Моури, влиятельный человек с 470 тыс. подписчиками в TikTok. — Я не думаю, что достаточно много говорилось о том, насколько разрушительным это будет с экономической точки зрения для малого бизнеса и творческих людей».

В приложении зрители и создатели контента выразили обеспокоенность и замешательство, многие заявили, что сомневаются в выживании платформы и готовы к худшему.

Крис Беркетт, создатель контента на TikTok, на которого подписаны 1,3 млн человек, сказал, что, по его мнению, платформа долго не продержится. «Я не думаю, что это приложение продержится долго в Соединенных Штатах», — сказал он в видеопосте, попросив свою аудиторию подписаться на него в других социальных сетях, таких как Instagram*, YouTube, X и Threads*.

«Мы потратили столько лет и времени на создание нашего сообщества здесь», — сказал создатель контента о путешествиях и еде SnipingForDom, у которого 898 тыс. подписчиков в приложении. Хотя он и не думал, что конец TikTok близок, он все же попросил подписчиков связаться с ним на его странице в Instagram*.

Сара Джаннетти, консультант TikTok Shop, сказала, что ее клиенты не беспокоятся о возможном запрете TikTok и не будут менять свой бизнес, «пока не увидят что-то более конкретное».

Ранее стало известно, что пользователи в США в предпраздничном сезоне потратили значительные средства на покупку товаров в TikTok Shop, согласно анализу структуры расходов, проведенных Reuters. Тенденции показывают, что TikTok Shop, запущенный в США в сентябре 2023 года, увеличил свою долю на рынке электронной коммерции в самый критический момент.