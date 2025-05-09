Недавно обнародованные материалы из антимонопольного дела Федеральной торговой комиссии против Meta* содержат беспрецедентно откровенные оценки руководством компании своих конкурентных позиций. В закрытых обсуждениях февраля 2022 года высшие руководители Meta*, включая Марка Цукерберга и Адама Моссери, проводили детальный анализ стремительного роста TikTok и его последствий для бизнеса социального медиа-гиганта.

Основатель Meta* Марк Цукерберг в своих сообщениях использовал неожиданно резкие формулировки, называя Facebook* «игроком, потерявшим лидерство». Он подчеркивал, что платформа утратила не только рыночные позиции, но и «доминирующее присутствие в сознании пользователей».

Особое внимание Цукерберг уделил анализу ключевого конкурентного преимущества TikTok — способности формировать «эффект общего цифрового пространства». Это уникальное явление, при котором пользователи и их социальное окружение автоматически получают схожий контент в персонифицированных лентах без необходимости активного обмена ссылками или публикациями.

Глава Instagram Адам Моссери в развернутых аналитических записках констатировал потерю Meta* статуса «основной платформы для обнаружения контента». Его глубокий анализ рыночной динамики содержал несколько важных выводов.

Во-первых, YouTube временно занял нишу основного источника нового контента. Во-вторых, стремительные темпы роста TikTok с высокой вероятностью приведут к смене лидера в этом сегменте. В-третьих, китайская платформа осуществляет экспансию не только в сфере социальных сетей, но и активно перетягивает аудиторию у Netflix и традиционного телевизионного вещания.

Независимые маркетинговые исследования полностью подтвердили опасения руководства Meta*. Еще в 2021 году аналитики зафиксировали, что TikTok впервые превзошел YouTube по ключевому показателю — среднему времени просмотра на одного пользователя в американском сегменте.

Данные компании Qustodio за 2023 год продемонстрировали еще более тревожную для Meta* тенденцию: аудитория в возрасте от 4 до 18 лет проводила в TikTok на 60% больше времени, чем на YouTube. В ответ на эти рыночные изменения такие гиганты как Netflix начали активно внедрять аналогичные TikTok форматы, включая вертикальную видео-ленту с персонализированными рекомендациями.

Эти корпоративные откровения стали частью масштабного антимонопольного расследования FTC, которое пытается доказать факт создания Meta* недобросовестной рыночной концентрации через приобретение Instagram* и WhatsApp.

Однако представленные внутренние документы неожиданно приобрели двойственное значение — они наглядно демонстрируют, что сама Meta* воспринимала свое положение как уязвимое перед лицом агрессивной конкуренции со стороны TikTok.

В ходе внутренних стратегических сессий руководители Meta* проводили детальный разбор технологических факторов успеха китайской платформы. Уилл Кэткарт, возглавляющий WhatsApp, особо отмечал инновационный алгоритм TikTok, который через систему нишевых обсуждений и комментариев создает устойчивые сообщества пользователей.

Бывший вице-президент Meta* Стэн Чудновский в своих оценках акцентировал внимание на беспрецедентной фрагментации рынка социальных медиа и последовательной потере компанией рыночной доли.

Джон Хегеман, занимающий пост директора по доходам, открыто признавал превосходство TikTok в трех критически важных аспектах: производство короткого видеоконтента, системы ранжирования и рекомендаций, а также инструментарий для контент-мейкеров.

Эксклюзивные материалы дополняют недавние показания Марка Цукерберга перед регуляторами, где основатель Meta* охарактеризовал TikTok как «стратегическую угрозу существующей бизнес-модели компании». Отраслевые аналитики отмечают, что опубликованные документы могут существенно повлиять на исход антимонопольного процесса, следующее слушание по которому назначено на середину октября.

При этом эксперты подчеркивают парадоксальность ситуации: материалы, изначально собранные для доказательства монопольного положения Meta*, фактически демонстрируют острую конкурентную борьбу на рынке социальных медиа.

*запрещена на территории РФ