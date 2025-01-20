18 января американские пользователи потеряли доступ к TikTok, а 19 января вступил в силу закон о его блокировке по соображениям национальной безопасности. Американские чиновники предупреждали, что китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью, может использовать данные американцев не по назначению. Но после того как избранный президент Дональд Трамп заявил, что восстановит доступ к платформе, когда вернется к власти, TikTok вновь появился в магазинах приложений.

«Честно говоря, у нас нет выбора. Мы должны спасти его», — сказал Трамп на митинге перед инаугурацией, добавив, что США рассмотрят возможность создания совместного предприятия, чтобы восстановить работу приложения, которым пользуются 170 млн американцев.

За несколько часов до митинга пользователи получили сообщение, в котором сказано, что «благодаря усилиям президента Трампа TikTok вернулся в США».

Американские пользователи сообщили, что веб-сайт китайского сервиса вновь стал доступен. По состоянию на вечер воскресенья TikTok нельзя было скачать в магазинах приложений.

«По согласованию с нашими поставщиками услуг, TikTok находится в процессе восстановления сервиса», — говорится в заявлении социальной сети, в котором также выражается благодарность Трампу за «предоставление необходимой ясности и гарантий поставщикам услуг, что они не понесут никаких наказаний за обеспечение доступа к TikTok более чем 170 млн американцев».

В нем также говорится, что от работы социальной сети зависит «процветание более 7 млн малых предприятий» в США.

Публичная благодарность в адрес Трампа за день до его вступления в должность пришлась на напряженный момент в отношениях между США и Китаем. Президент заявил, что намерен повысить пошлины на китайские товары, но также дал понять, что надеется на прямой диалог с лидером страны.

Посольство Китая в Вашингтоне обвинило США в давлении со стороны правительства в вопросе блокировки TikTok. «Китай примет все необходимые меры для отстаивания своих законных прав и интересов», — заявил представитель посольства.

Трамп сообщил, что продлит период до вступления в силу запретов, чтобы получить время для принятия мер для защиты национальной безопасности. «Я бы хотел, чтобы Соединенные Штаты имели 50-процентную долю в совместном предприятии», — написал он на сайте Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность, скорее всего, даст TikTok 90-дневную отсрочку от запрета, а в компании сослались на это обещание в уведомлении, опубликованном для пользователей приложения.

«В США был принят закон о запрете TikTok. К сожалению, это означает, что пока вы не можете пользоваться приложением. Нам повезло, что президент Трамп намерен работать над решением по восстановлению TikTok, как только вступит в должность. Пожалуйста, следите за новостями», — говорится в сообщении для пользователей.

Спасение TikTok демонстрирует отход Трампа от позиции, которую он занимал во время своего первого срока. В 2020 году он намеревался запретить приложение из-за опасений, что компания делится персональными данными американцев с китайским правительством.

Совсем недавно Трамп признался, что приложение помогло ему привлечь молодых избирателей на выборах 2024 года.

США никогда не запрещали крупные социальные сети. Закон, принятый подавляющим большинством голосов в Конгрессе, дает будущей администрации Трампа широкие полномочия запрещать или требовать продажи других приложений, принадлежащих Китаю.

Сервисы ByteDance, включая приложение для редактирования видео CapCut, и молодежная соцсеть Lemon8 также были заблокированы и оказались недоступны в американских магазинах приложений.

По данным Google Trends, через несколько минут после того, как американские пользователи потеряли доступ к TikTok, в интернете резко возросло количество запросов через VPN. Кроме того, пользователи Instagram выразили беспокойство, получат ли они товары, купленные на маркетплейсе платформы TikTok Shop.

Целый ряд потенциальных покупателей, включая бывшего владельца Los Angeles Dodgers Фрэнка Маккорта, проявили интерес к быстрорастущему бизнесу, стоимость которого, по оценкам аналитиков, может достигать $50 млрд.

Ранее сообщалось, что Пекин также вел переговоры о продаже американских подразделений TikTok миллиардеру и союзнику Трампа Илону Маску, однако компания это отрицает.

Американский поисковый стартап Perplexity AI выдвинул предложение о слиянии Perplexity с TikTok U.S. Они могут создать новое предприятие, объединив компанию с другими партнерами.

Частная компания ByteDance примерно на 60% принадлежит институциональным инвесторам, таким как BlackRock и General Atlantic, а ее основатели и сотрудники владеют по 20% акций. В американском подразделении компании работает более 7 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что американские чиновники склоняются к тому, что у владельцев TikTok должно быть больше времени, чтобы продать приложение и не допустить его блокировки перед возвращением избранного президента Дональда Трампа в Белый дом. Тем временем американские пользователи ищут альтернативу сервису, а бизнесмены делают предложения о покупке компании.